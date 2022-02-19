В Ростовской области объявили режим ЧС из-за наплыва беженцев

В Ростовской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщил губернатор региона Василий Голубев, передаёт ТАСС.

«Учитывая тенденцию к росту количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "Чрезвычайная ситуация" с 10:00 19 февраля 2022 года», - заявил Голубев.

По его словам, в пунктах размещения уже находятся 1 692 человек. Принять беженцев готовы ещё 143 пункта.

Напомним, что накануне, 18 февраля, главы ДНР и ЛНР сообщили об эвакуации жителей республик в Россию из-за обострения военной обстановки. Сегодня на Донбассе объявили всеобщую мобилизацию. Каждому прибывшему на территорию России жителю ДНР и ЛНР выплатят по 10 тыс. рублей. Такое поручение отдал Президент РФ Владимир Путин. На эти цели Ростовской области выделены 5 млрд рублей. Также по поручению Владимира Путина в Ростовскую область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава.