Владимир Путин рассказал подробности своей ревакцинации и о самочувствии

Президент России Владимир Путин поделился подробностями прохождения им повторной вакцинации от коронавирусной инфекции и о своем самочувствии после прививки.

«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад, - рассказал глава государства на совещании, которое провел с членами кабмина в режиме видеоконференции. - Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем [замдиректора центра имени Гамалеи], он же сам, кстати говоря, мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно [распылил] этот порошок назальной формы». Чуть позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимиру Путину оросили нос и носоглотку не порошком, а жидкостью.

После повторной вакцинации и экспериментального введения назальной вакцины Владимир Путин чувствует себя хорошо. «Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было, просто ничего. Просто 15 минут посидел и пошёл», - поделился глава государства. - После этих двух процедур – укола и этой назальной формы, второй части – я уже сегодня занимался спортом с утра. Так что могу засвидетельствовать, что всё развивается так, как наши учёные и специалисты говорят, всё так и есть. Посмотрим, каков будет результат с точки зрения повышения защитных титров».

ФОТО: пресс-служба Кремля