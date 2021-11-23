23.11.2021
Во втором раунде ватерпольной Евролиги «Уралочке» предстоит сразиться с очень сильными командами
23.11.2021
Доходы по плану: челябинцы планируют бюджет чаще других россиян
23.11.2021
Психологи ЧелГУ проведут гештальт-терапию и научат профайлингу
22.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября
22.11.2021
Коркинцев, которые сожгли ВМW челябинской журналистки, отправили в колонию-поселение
22.11.2021
В Копейске браконьерствовал бывший сотрудник правоохранительном органов
Владимир Путин готов испытать на себе назальную вакцину от коронавируса
23.11.2021
В Челябинской области шесть ковидных баз возвращаются в плановую помощь
22.11.2021
В Челябинске продолжаются рейды по антимасочникам
21.11.2021
За сутки заболело ковидом 619 южноуральцев, выздоровело 674 жителя, умерло 29 человек
20.11.2021
В Челябинской области вновь начали регистрировать заболевших ковидом среди школьников
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021