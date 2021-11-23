Владимир Путин готов испытать на себе назальную вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин готов принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной центром имени Гамалеи.

Об этом глава государства заявил на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денисом Логуновым. В центре разработали вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Ученый рассказал, что внутримышечный способ вакцинации не защищает иногда от симптоматического течения. Для создания барьерного иммунитета нужно еще вакцинировать через слизистые. Поэтому и была разработана назальная форма вакцины. «В ближайшее время планируем внедрить его в практику. Осталось довести буквально немного, провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет его внедрять, - рассказал Денис Логунов.

Введение такой вакцины безболезненно и имеет минимум побочных эффектов. «… и плюс мы будем достигать самого важного – после первичной вакцинации, парентеральной, у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться ещё дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях», - уточнил ученый.

Денис Логунов поделился, что пока вакцина проверяется на сотрудниках центра. Владимир Путин поинтересовался: «Я могу принять участие в этом эксперименте?». «Безусловно, - ответил замдиректора центра и уточнил. - Если подпишете информированное согласие, то можно будет принять участие».

Глава государства пообещал, что подпишет: «Договорились, я обязательно подпишу. Мы можем сегодня это сделать.

Ранее Владимир Путин на встрече с Денисом Логуновым сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса вакциной «Спутник Лайт» и чувствует себя хорошо.

Напомним, у российских ученых уже есть опыт создания назальной вакцины - вакцина против полиомиелита.