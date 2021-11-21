Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Президент России Владимир Путин ревакцинировался против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом глава государства сообщил 21 ноября на встрече с заместителем директора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым центр разработал вакцины «Спутник V» и «Спунтик Лайт»).

Владимир Путин повторно привился от коронавирусной инфекции однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Напомним, президент привился от коронавируса в феврале 2021 года двухкомпонентной вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) и у него долгое время сохранялся высокий титр антител.

«И сегодня по Вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку «Спутником Лайт». Это уже называется ревакцинация», - сказал президент Денису Логунову.

Замдиректора центра имени Гамалеи пояснил, что повторно вакцинироваться рекомендуется через год, а в период эпиднеблагополучия (как сейчас) через шесть месяцев.

«…через полгода [ревакцинироваться] в неблагоприятных эпидусловиях – неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач, – а в условиях, когда у нас нет такого большого пандемического, эпидимического подъёма, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год», - уточнил Логунов.

ДЛЯ СПРАВКИ

На сегодня в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19 и все только для взрослого населения. Это Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V») и «Спутник Лайт» (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», товарный знак «AURORA-CoV» (созданы Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирск) и «КовиВак» (разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук).

«КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Она была зарегистрирована 20 февраля 2021 года. Препарат разработали на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 - для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина. В гражданский оборот вакцина вышла в марте 2021 года.

ФОТО: пресс-служба Кремля