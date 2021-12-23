ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от ковида

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от короновируса. Об этом говорится в заявлении стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации, сообщает ТАСС.

По мнению специалистов ВОЗ, массово прививать детей и подростков от ковида нет смысла, поскольку в этой возрастной группе мало случаев тяжелых заболеваний. Кроме того, в некоторых странах ещё не полностью вакцинированы слои населения из групп высокого риска.

"ВОЗ в настоящее время не рекомендует всеобщую вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя серьезных заболеваний в этой возрастной группе является низким, и поскольку не достигнут широкий охват [прививками] во всех странах среди групп, подвергающихся самому высокому риску тяжелых заболеваний", - говорится в заявлении.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание на отсутствие равенства в распределении вакцин в мире. По его словам, только половина государств- членов ВОЗ смогла вакцинировать 40% своего населения до конца года, а причиной возникших трудностей стали «перекосы в глобальных поставках» препаратов. Как подчеркнул Гебрейесус, отсутствие равенства в доступе к вакцинам в мире «стоило многих жизней».