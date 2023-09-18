18.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)
18.09.2023
Южноуральский депутат Евгений Илле в составе делегации «Опоры России» работает в Китае
18.09.2023
Желающих ликвидировать аварийно-опасные участки челябинских дорог не нашлось
18.09.2023
В Южноуральске торговали свининой с антибиотиком из Еманжелинска
18.09.2023
Консультация юриста: имеет ли работодатель право не отпустить работника в учебный отпуск?
18.09.2023
В Челябинске открыли трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и Труда
Южноуральский депутат Евгений Илле в составе делегации «Опоры России» работает в Китае
01.09.2023
В Челябинской области открыли первые 10 губернаторских инженерных классов
07.08.2023
В Троицком районе до конца 2023 года ликвидируют семь несанкционированных свалок
04.08.2023
В Троицком районе до конца 2023 года ликвидируют семь несанкционированных свалок
02.08.2023
Депутаты Заксобрания Челябинской области проконтролируют ликвидацию несанкционированных свалок
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023