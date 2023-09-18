Южноуральский депутат Евгений Илле в составе делегации «Опоры России» работает в Китае

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» отправилась с бизнес-миссией в Китайскую Народную Республику. В ее состав вошли 50 российских предпринимателей из самых разных отраслей, в том числе председатель комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству, региональный координатор партпроекта «Предпринимательство» Евгений Илле.

К двустороннему сотрудничеству проявляют высокий интерес российские представители из производственной и туристической сфер, производители дорожной техники, поставщики специальной техники для ГЛК, строительных работ и ухода за городской инфраструктурой, зерноперерабатывающей промышленности.

Евгений Илле совместно президентом «Опоры России» Александром Калининым провели рабочую встречу с Шанхайским офисом Китайско-Европейской Ассоциации технического и экономического сотрудничества (СЕАТЕС).

CEATEC выступает платформой для международного взаимодействия предприятий Шанхая и европейских стран, способствует обмену деловой информацией, защите законных прав и интересов в части добросовестной торговли.