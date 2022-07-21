Россия – единственная сила, которая предотвратит возможный конфликт

В связи с ростом напряжённости в отношениях между Турцией и Грецией в Средиземноморском регионе наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко взял комментарии у турецкого журналиста, политолога, общественного деятеля Окай Депрем.

- Кого поддержит руководство НАТО, если два члена блока, Турция и Греция, всё же начнут воевать?

- Это сложный вопрос! НАТО напрямую не будет поддерживать ни одну из сторон, хотя я не верю в то, что война будет развязана. Несмотря на всю подготовку Греции, вооружения и численность её армии несопоставимы с Турцией. Анкара имеет во всём превосходство. В Греции колоссальные экономические проблемы, они решаются очень медленно. Если война всё же начнётся, это будет конец для Греции. Кипр – главный союзник Греции и важнейшая геостратегическая точка в восточном Средиземноморье. Конфликт – если он всё же начнётся – не остановится между двумя странами. Хочу напомнить, что в 1974 году уже имел место подобный военный конфликт, тогда НАТО не поддержала ни одну из сторон. Турция тогда победила и образовалась Турецкая республика Северного Кипра.

- Можно ли расценивать конфликт Греции и Турции как межконфессиональный, религиозный, мировоззренческий?

- Я не думаю так, давным-давно вся напряжённость в том регионе не связанно с этими факторами. Причина - это морская граница, статуса Кипра как такового, раздел энергетических зон вокруг Кипра.

- Чем грозит России противостояние Турции и Греции?

- России и Греция очень близки по многим направлениям, хотя в последнее время их нельзя назвать стратегическими партнёрами. Но с другой стороны, Турция для России является давним партнёром, с которым она развивает отношения. В свою очередь, если что-то начнётся, то Россия является единственной силой, которая сможет предотвратить развязавшийся конфликт в этом регионе. Существенной силой! Надо не допустить конфликта, так как все войны служат в основном интересам НАТО, западного мира и империалистам. Это то, к чему они стремятся.