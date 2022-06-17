Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать

Коллективный Запад начинает проигрывать России «войну экономик». Такой вывод сделал для себя гость Петербургского международного экономического форума из Финляндии. По итогам второго дня этого представительного мероприятия, собственный корреспондент нашего издания Михаил Бондаренко взял комментарий у главного редактора международного информационного агентства MV-Lehti Януса Путконена.

- Янус, насколько заметны на форуме меры безопасности?

- Форум самое организованное, профессиональное мероприятие, которое я посещал в своей жизни. Когда вы входите на эту площадку, вы понимаете, что это главный форум страны. Мы с вами знаем, что, начиная с февраля, Запад делал всё, что в его силах, чтобы это мероприятие больше никогда не проходило. Экономическая война была призвана уничтожить саму возможность такого форума в России, но ничего не вышла. Сегодня Москва выигрывает в войне экономик.

- Нет ли некого разделения гостей на делегатов-«западников» и представителей тех стран, которые не поддержали антироссийский санкции?

- Если вы посмотрите в целом на собравшихся людей, то вы увидите мультиполярный мир, который объединился на форуме в Питере. Это ещё раз доказывает, что России не нужен Запад для того, чтобы процветать.

- Какие вопросы чаще всего задают журналисты? Присутствуют ли среди этих вопросов откровенно провокационные?

- Сегодня я присутствовал на выступлении Марии Захаровой, и мне показалось что она чувствует себя немного обиженной из-за увиденного ею уродливого лица информационной войны, всех этих циничных так называемых журналистов, которые не гонятся за правдой и не ищут её, а просто повторяют ложь - даже после того как она вскрылась. Ну, естественно, часть информационной войны - это информационная блокада. Так Запад пытается заглушить Россию: мол, если люди о форуме не знают, значит, его не было! И, конечнно, Запад не хочет показывать, что российская экономика процветает, потому что это доказывает его проигрыш.

- Действительно ли некоторые гости форума избегают публичности, не называют себя и свои компании?

- Мне кажется это невозможным. Каждый раз, когда вы проходите через ворота, монитор воспроизводит ваше лицо и ваше имя. Чтобы зарегистрироваться на конференции такого уровня, правила для всех одни, и если вы не хотите играть по таким правилам, вас не пригласят сюда. Всё открыто, у всех свои бейджи с фамилиями. И я не вижу смысла давать какие-либо привилегии тем людям, которые не уважают Россию.