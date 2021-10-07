Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок

С 18 октября 2021 года в Челябинской области станет обязательным предъявление QR-кодов при посещении культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным количеством присутствующих более 100 человек.

На самые актуальные вопросы, возникшие в связи с нововведением, ответили первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и министр культуры региона Алексей Бетехтин.

- Кто сможет получить QR-код

- QR-код получают жители, привитые от коронавирусной инфекции COVID-19. Сертификат с QR-кодом выдается после получения финальной дозы вакцины.

Кроме того, сертификат с QR-кодом выдается, если человек переболел ковидом и диагноз подтвержден документально.

Можно получить QR-код, сдав ПЦР-тест и получив отрицательный результат. Сдавать анализ нужно только в лаборатории, передающей результаты на портал Госуслуги. Такой сертификат действует только 72 часа. Список аккредитованных лабораторий находится на сайте Роспотребнадзора.

- Когда можно получить сертификат

- При вакцинации двухкомпонентным препаратом после первой прививки на почту и в личный кабинет на Госуслугах должно прийти письмо о вакцинации – с указанием даты, места введения первой дозы вакцины и предложением заполнить дневник самонаблюдений. После второй прививки придет письмо со ссылкой на электронный сертификат.

При вакцинации однокомпонентной вакциной сертификат с QR-кодом появляется после первой прививки. На почту и в личный кабинет на Госуслугах поступает письмо со ссылкой на сертификат. Обычно письмо от Госуслуг приходит в течение суток. Но в зависимости от особенностей работы медорганизации и места, где была сделана прививка, этот срок может составлять несколько дней.

Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев и имеет подтвержденную учетную запись, также можно получить сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 и QR-код на Госуслугах.

- Где можно получить QR-код

- QR-код можно получить на портале Госуслуг, в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Чтобы получить QR-код, необходимо войти в личный кабинет на портале (учетная запись должна быть подтвержденной) и на главной странице кликнуть на окно «Все сервисы по коронавирусу», далее в разделе «Получение QR-кодов» выбрать «Сертификат о вакцинации для тех, кто привился», «Сертификат переболевшего тем, кто перенес заболевание» или «Результаты ПЦР-тестов».

Для получения сертификата на Госуслугах важно предоставить СНИЛС в пункте вакцинации. Сведения о пациенте внесут в регистр вакцинированных.

Сертификат содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки, который можно скачать в формате PDF, распечатать и носить с собой. Этот документ подтверждает, что человек прошел вакцинацию от COVID-19.

– Как получить QR-код тем, кого нет на Госуслугах?

– Для тех, у кого нет аккаунта на Госуслугах, можно пройти регистрацию по ссылке.

Жителям пожилого возраста без смартфонов советуют обратиться к более компетентным знакомым. В частности, у пожилых людей есть внуки, которые смогут помочь зарегистрироваться на Госуслугах, внести туда данные о поставленной прививке и затем распечатать на бумаге QR-код.

Можно прийти в любую библиотеку, выйти на Госуслуги и попросить сотрудников бесплатно распечатать QR-код.

Для регистрации и подтверждения аккаунта можно обратиться также в многофункциональные центры области. В случае необходимости распечатать QR-код могут в поликлинике.

– Сколько будет действовать QR-код для тех, кто вакцинировался, и сколько для тех, кто переболел коронавирусом?

– Срок действия QR-кодов будет автоматически высчитываться программой. Код загружен у каждого в личном кабинете на Госуслугах. Для переболевших – это шесть месяцев, для вакцинированных – до года. В период нарастания эпидпроцесса врачи рекомендуют ревакцинироваться через шесть месяцев.

- Можно ли вместо QR-код предъявить справку о вакцинации или перенесенном заболевании?

- Любая справка порождает возможность ее фальсификации. QR-код - это надежное подтверждение, гарантия того, что, если мы приходим на какое-то массовое мероприятие, там будет безопасная, свободная от ковида зона, будут люди, которые вакцинировались и это подтверждено документом.

- Если человек не обращался во время болезни к врачу, не подтверждал ковид или болел бессимптомно

- Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, то он не может получить сертификат. Если данных о перенесенном заболевании нет в федеральном регистре заболевших, то нужно сдать ПЦР-тест и получить QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста.

- Распространяются ли новые правила на детей

- Дети и молодые люди до 18 лет смогут посещать массовые мероприятия без предъявления QR-кода (пока вакцина от ковида для несовершеннолетних не зарегистрирована).

- Где понадобится QR-код

- В Челябинской области QR-код понадобится при посещении всех учреждений культуры, включая бюджетные учреждения культуры, бюджетные театры, концертные организации, а также коммерческие мероприятия в ДК железнодорожниках и иных Дворцах культуры. Полный переход на QR-код.

Ранее была и более жесткая мера – полное запрещение. Сейчас учреждения культуры не закрываются. У человека остается возможность посещать мероприятия, но с учетом определенных ограничений.

- Введут ли обязательность QR-кода в кинотеатрах

- Постановление губернатора распространяется и на кинотеатры, если численность зрителей превышает сто человек. Но если в кинотеатре на сеанс будет продаваться менее 100 билетов, то QR-коды не нужны.

- Будут ли исключения в театрах

- Театр кукол работает для детей, и они вполне могут перейти на систему, при которой продается не более 99 билетов на спектакль. И тогда QR-коды не нужно будет предъявлять. Сейчас мы откроем зал на 200 мест и будет хорошая, комфортная рассадка.

Театр оперы и балета, а также театр драмы вряд ли перейдут на эту схему, так как на сцене будет тогда больше детей, чем в зале.

- Что еще придется взять с собой в театр

- Помимо QR-кода необходимо захватить в театр документ, удостоверяющий личность. Эта информация будет указана и в билете: «Вход по QR-коду с такого-то числа и с документом с фотографией». Контролер будет сверять.

- Готовы ли учреждения культуры области к переходу на работу по QR-кодам

- Все учреждения культуры области готовы к переходу в новый режим. Театры сейчас закупают специальное оборудования для контролеров, чтобы они могли сканировать QR-код на входе.

Для сканирования телефоном понадобится от трех до 10 секунд, с камерой – одна секунда. Это позволит не создавать очереди. До 18 сентября все театры за свои средства закупят сканеры. Сканеры стоят от шести до 10 тысяч. Сколько покупать, будет решать каждый театр.

- Что делать тем зрителям, кто уже приобрел билеты, а QR-код не имеет

- Мы будем возвращать стопроцентную стоимость билетов тем зрителям, которые не смогут попасть в бюджетное учреждение культуры после введения ограничений из-за отсутствия QR-кода. Мы готовы будем заменить билет, если человек намерен получить QR-код позднее. Будем создавать комфортные условия.

- Вернут ли стоимость билетов на гастрольные спектакли и концерты

- Гастрольные агентства не все смогут в полном объеме вернуть деньги за проданные билеты – часть средств уже потрачена за оплату работы сотрудников.

У агентств свои правила возврата средств. Они могут и 80%, и 50% от стоимости билета.

- Когда будут сняты ограничения?

- Мы в пандемию ничего не планируем. Все будет понятно по ситуации.