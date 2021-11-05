Локдаун по-испански

Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Даша Гутьеррес живет в Испании. Сегодня она рассказывает нашим читателям об опыте локдауна в этой стране.

Во времена очередного всероссийского локдауна хочу рассказать о локдауне в Испании, который мы «отсидели» в марте прошлого года, когда все только начиналось, когда коронавирус уносил многие жизни, больницы не справлялись с поступающими больными, - именно тогда испанское правительство приняло решение «посадить» всех по домам. И продлился этот «домашний арест» почти два месяца.

Это был домашний арест в прямом смысле этого слова. То есть в один, совсем не прекрасный, назначенный правительством день по городам и деревням начали патрулировать машины военных и полиция - и строго отправлять жителей домой.

Это было достаточно жутко наблюдать. Почти не было обыкновенных, спешащих по своим делам, автомобилистов, только скорые помощи «носились» да вот эти военные машины, машины так называемой «гражданской защиты», полицейские с включёнными сиренами – они, да, тогда были в изобилии.

Можно было выйти только в ближайший магазин или в аптеку. Тоже все было строго. Однажды моего приятеля, который ехал в машине с покупками из продуктового магазина, остановила дорожная полиция и проверила, действительно ли его чек достаточно большой - можно было только за один раз покупать много продуктов, на неделю, если ты вдруг решил «прогуляться» за хлебом, в противном случае - штраф.

Штрафы, как всегда здесь, были нешуточными - за нарушение «домашнего ареста» - от 600 евро (это около 50 тысяч рублей). Штрафы в то время выписывались направо и налево. Один мой знакомый получил огромный штраф за то, что ехал на своём фургоне по работе, а шеф ему не выдал «путевку», вот он и «схлопотал» около 2 тысяч евро штрафа. Платил, конечно, забывчивый шеф, но факт остаётся фактом: полиция была непреклонна.

Одним поздним вечером мои друзья, живущие в малюсенькой деревне, отправились в поле за своим домом подышать свежим воздухом, их нагнал полицейский патруль и вернул домой.

Однажды моя соседка решила пойти выбросить мусор в ближайшую мусорку, и взяла с собой своего маленького ребёнка. Не успели они дойти до мусорки, как к ним прямо по встречной полосе примчалась машина, ладно хоть без штрафа обошлось, сделали строгое замечание, отправили домой прямо с ребёнком и мусором: ребёнок должен сидеть дома!

И правда, почти два месяца, помимо всех взрослых, из дома не выходили и все дети. И маленькие, и подростки - все сидели дома. Если взрослые занимали себя просмотрами фильмов, чтением, спортом - многие бегали дома, прыгали, делали упражнения, кто-то готовил, что-то стряпал, кто-то рисовал, то семьи с детьми уж и не знаю, как пережили это время. Тоже, скорее всего, помогли мультики и видеоигры. Многие платные детские каналы в это время стали бесплатными, чтобы хоть как-то скрасить карантин «семейников». На многих окнах и дверях появились в течение этого карантина детские рисунки: радуга с надписями «это все пройдёт», «крепитесь», «давайте вместе снизим кривую заболеваний».

Многие специалисты и просто родители потом говорили о том, что дети, когда тем разрешили выходить на улицу на несколько часов в день, боялись выходить - они были в панике от неизвестного вируса и предпочли бы навсегда остаться дома.

Но испанцы не могут даже карантин отсидеть без какого-то праздника. Ровно в определенный час вечером все открывали окна, высовывались и хлопали друг другу, врачам, которые геройски сражались за жизни соотечественников в больницах, включали веселую музыку и именно в этот час желтая машина гражданской защиты объезжала свои районы с мигалками и сиренами, и сидящие в ней тоже приветствовали жителей: махали им в ответ. По Интернету ходили разные шутки, картинки с поддержкой, песни, записанные из разных городов по куплету.

Потом уже, где-то через год, вышло постановление о том, что так запирать людей дома было незаконно. Многие, чаще всего именно русские, писали комментарии под этой новостью: «А кто вернёт нам это время?». Хотя многие испанцы уже под конец этого тяжелого периода тоже были недовольны - и выходили на манифестации, стучали в кастрюли и в крышки.

В итоге вышло распоряжение о том, что все штрафы, выписанные в те дни, аннулируются, а заплаченные деньги возвращаются.

Сейчас в Испании ситуация с количеством заболевших более-менее стабильная, говорят, что повлияла прививка. Вот как сказала моя приятельница:

«Уж не знаю, что там в нас влили, но это действует».

Очень многие испанские семьи в течение этого года потеряли своих близких, родных и знакомых. А сейчас плохие новости в основном приходят из Челябинска - от коронавируса умирают близкие и родственники моих челябинских знакомых и друзей.

Сейчас многие мои знакомые из Испании говорят о том, что время сидения дома, два месяца «домашнего ареста» было одно из самых тяжелых периодов в их жизни, но вот сейчас я думаю, если бы наше сидение помогло спасти жизни наших родных, хотя бы даже одну, то мы бы посидели бы и ещё какое-то время под настоящим домашним арестом.