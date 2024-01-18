«Уральский житейник» Вероники Мещеряковой

В челябинском Фонде культуры прошел творческий вечер, посвященный юбилею уральской поэтессы, члену Союза писателей России Вероники Мещеряковой.

В приглашении на него говорилось: «Вероника не похожа на всех поэтов XXI века. Она - алмаз, у которого ещё не все грани сверкнули. Но у этого алмаза есть весьма профессиональная огранщик - член Союза писателей России, выпускник Литературного института им. А.М. Горького Алексей Казаков, который открыл для поэтического Отечества новый самобытный талант».

В публикациях о челябинском поэте повторяется один образ, отмечается, что если вы читали повесть «Олеся» писателя Александра Куприна, то представляете жизнь в лесу колдуньи в языческом Полесье:

«Вероника Мещерякова является ярким камертоном, который настраивает родную речь, космос и природу. Из её рук пьёт воду ящерка в жаркий полдень. К ней прибегает мышка, чтобы Вероника вытащила занозу из головы. И это не выдумки. Поэт слушает снегиря, будучи уверенным в том, что это звучала песня. Именно - для неё. Потому что только Вероника может пересказать эту песню стихами».

Последние годы Вероника много времени проводила на природе, работая там на земле, как делали это сто и более лет назад. Она живет в поселении родовых поместий Благодатное в Сосновском районе.

Родилась же она в Челябинске в рабочей семье (отец был тракторист, мать всю жизнь проработала на транспорте). Школу Вероника окончила с золотой медалью, педагогический университет с красным дипломом, получив специальность «Учитель русского языка и литературы». И с юных лет будущий поэт был очарован звучащим словом в народных сказках или бывальщинах, услышанных от любимой бабушки.

Своих детей – сына и дочь – Вероника Мещерякова воспитала тоже на игровых стихах и сказках собственного сочинения. Впрочем, объяснила это совсем не «сказочной» причиной: «Сын, когда был маленьким, просил каждый день читать ему новую книжку, а покупать их возможности не было. Так и стала сочинять сказки для него сама».

После юбилейного вечера, когда гости разошлись, мы сели за стол, чтобы поговорить – я, Сергей Белковский, Вероника Мещерякова и Алексей Казаков, благодаря которому рождается уникальная книга «Уральский житейник».

Это будет издание, состоящее из 50 поэтических портретов выдающихся людей, чья жизнь и деятельность были связаны с Уралом.

«Биографический портрет в стихах – особый жанр литературного творчества и краеведения, - говорит Алексей Казаков. – Идея же такой книги появилась не сразу. Нужно было убедиться, что готовы к такой работе».

В 1990-х годах планировал подготовить и издать в Челябинске несколько томов поэтов серебряного века. «Душа любви» - было название этого цикла. Было подготовлено четыре тома, но все закончилось на первом томе, который, кстати, «ушел» мгновенно при огромном по тогдашним меркам тираже.

Вероника, когда мы познакомились и начали сотрудничать, прочитав тот первый и единственный том, написала поэтическое житие каждого из поэтов: Цветаевой, Ахматовой, Гумилева, Мандельштама.

Тогда у меня возникла мысль, что этот жанр можно развивать, написав уже про знаменитые имена Урала.

Так собрали 50 имен. Это – поэт Татьяничева, автор сказов Бажов, ученый, создатель космобиологии Чижевский, академики Ферсман, Вернадский, поэты Скворцов, Сорокин, Шишов, разведчик Исхак Ахмеров, художники Николай Русаков и Александр Разбойников.

Книга выйдет в челябинском издательстве «Автограф». Будут в ней графические иллюстрации, биография героя и его поэтический портрет.

Большая часть поэтических биографий Вероникой уже написана.

«Когда меня спрашивают, о ком будет в книге, отвечаю: от дедушки Крылова до Алексея Казакова, – говорит Вероника Мещерякова. - Среди последних были написаны главы о легендарном директоре Танкограда Исааке Зальцмане и академике-атомщике Игоре Курчатове. В цикле портретов будут и исторические персонажи - Пугачев, Никита Демидов, златоустовский инженер Аносов».

Вероника Мещерякова отмечает, что с Курчатовым «жила» тридцать лет в одном районе, но он был для нее просто именем, как и многие другие персоналии нашего цикла.

«Когда же погружалась в подробности их биографий, узнавала много нового для себя, порой это доводило меня до слез, потому что было немало трагических страниц в биографиях. Я открывала для себя этих людей и, надеюсь, помогу сделать такие открытия и тем, кто потом будет читать мои поэтические истории. Алексей Леонидович Казаков пишет биографию-справку, а я - эмоциональный портрет в стихах», - рассказывает Вероника Мещерякова.

Автор признается, что, когда пишет, не может есть. Иногда в таком голодном состоянии у нее проходит несколько дней.

- Прямо какой-то метод поэтического голодания получается.

- Нет, конечно. Мой «метод» вряд ли можно распространять. Но это так – когда пишу стихи, ни пить, ни есть - ничего не хочу.

«Пытались включить в список героев книги театр «Манекен», вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль», ведь они - это тоже герои культуры Урала, - добавляет Алексей Казаков. - Но все же остановились на том, что нужны люди-личности».

- Вероника, можно сказать, что вы можете написать на любую тему, о любом человеке?

- Да, могу. Нужны для этого фактура, которая постепенно преобразуется в биографическую стихотворную форму.

- Я не раз давал Веронике подобные задания, - говорит Алексей Казаков. – И был уверен, что через несколько дней появится поэтическая биография. Проверил это на нескольких примерах. Понял тогда, что при нашем участии в Челябинске создается новый жанр литературы и краеведения. В мировой литературе, конечно, были подобные примеры. Например, Анатолий Франс. Наш сегодняшний опыт - из той литературной и искусствоведческой практики, но уже перенесенной на уральскую почву.

Оказалось, что есть еще и питерский житейник. В нем такие имена - Лихачев, Бродский, Аникушин, Довлатов, Хармс. Возможно, что постепенно появится и мировой житейник от челябинского автора.

Веронику Мещерякову считают мастером поэтического экспромта. Весной прошлого года, придя на Пасхальный фестиваль с участием симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением Валерия Гергиева, Вероника по ходу концерта написала поэтическое посвящение этому событию. После подошла к Гергиеву и прочитала удивлённому маэстро свой стих, подарив рукописный текст. О той встрече осталась фотография на память.

«Поэтические сказы – если не новый, то редкий сегодня жанр и в литературе, и в краеведении. Я даю Веронике алмаз в виде биографий замечательных людей, который она превращает в бриллиант. Есть стихи в прозе. А есть биографии в стихах», - считает Алексей Казаков.

Известный челябинский литературовед Алексей Казаков в нынешнем году отметит свой 75-летний юбилей. В «житейнике» о нем есть такие строки:

Руси есенинской знаток-хранитель,

Ходок на Чуйский тракт до Шукшина.

Жива в тебе рубцовская обитель,

Театр с Высоцким жив – звенит струна.



Эти строки, как пример поэтической зарисовки о человеке, про кого пишется житие в стихах. Казаков – один из самых известных исследователей жизни и творчества Сергея Есенина. Встречался с мамой Василия Шукшина и сделал записи ее воспоминаний о великом сыне. Он - шеф-редактор фотокниги о Шукшине, которая вышла к 95-летию писателя, которое будет отмечаться в этом году. Рубцов и Высоцкий для челябинского литератора – тоже не просто имена. С театром на Таганке челябинский литератор сотрудничал несколько лет, был знаком и с Юрием Любимовым, и с Владимиром Высоцким, некоторые свои литературные произведения писал в гримерке Высоцкого за его столом.

Говоря о связи с природой, с землей и ее обитателями, Вероника Мещерякова замечает: «У меня на участке ящерка пьёт из ладони, синичка будит утром, летом хоровод бабочек вокруг меня. Как-то под Новый год прилетел снегирёк и летел рядом, пока я шла по лесу. Из этих встреч и появляются мои стихи, как подарочки людям».

Известный челябинский журналист Павел Большаков так оценил поэзию Вероники Мещеряковой: «Её поэзия пахнет земляНикой, клубНикой, брусНикой. Пахнет НИКОЙ – это имя древнегреческой богини победы. И снова о том, что ВероНика будет приносить победы в южноуральскую поэзию».

Конечно, литература и поэзия – не футбольное поле, где совершаются спортивные победы. Но начавшийся год для челябинского автора должен принести важные «плоды» - выход «Уральского житейника». А еще книга «Далевское поветье» - посвящена Владимиру Далю. Презентация его должна состояться в Доме-музее писателя в 2024 году в Москве.