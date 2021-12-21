В 2022 году в Челябинской области сохранят действующие социальные обязательства и введут новые

Бюджет Челябинской области на 2022 год сохранит свою социальную направленность – доля расходов на соцсферу составляет 70%. В будущем году будут сохранены и проиндексированы все действующие меры соцподдержки и введены новые. Проект главного финансового документа уже принят в первом чтении депутатами Законодательного собрания.

«В бюджете Челябинской области на 2022 год расходы по направлению «социальная политика» увеличены на 28% - до 87,7 миллиарда рублей, - подчеркнул губернатор Алексей Текслер. - Индексируются все социальные выплаты. Мы определились и с некоторыми дополнительными мерами поддержки на следующий год».

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ВТОРОГО РЕБЕНКА

С первого января 2022 года семьи Челябинской области, где родился второй ребенок, будут получать ежемесячную денежную выплату. Новое региональное пособие Алексей Текслер анонсировал в ходе прямой линии с жителями региона.

«Для многих семей - это достаточно важно: когда рождается второй ребенок, меняется определенная ситуация и необходимо оказывать дополнительную поддержку. Приняли решение, для тех семей, чей прожиточный минимум не дотягивает, оказывать поддержку», - прокомментировал Алексей Текслер.

В следующем году размер пособия составит шесть тысяч 222 рубля (50 процентов от величины регионального прожиточного минимума на ребенка). Получателями станут семьи, среднедушевой доход в которых ниже одного регионального прожиточного минимума на душу населения.

Период выплаты составит 12 месяцев: с момента рождения малыша и в течение первого года его жизни.

За пособием можно будет обратиться в управление соцзащиты по месту жительства или в МФЦ.

Планируется, что в 2022 году новое пособие получат законные представители более 3,5 тысячи детей. На эти цели в областном бюджете на 2022 год запланировано 143 миллиона рублей.

Министерство социальных отношений области подготовило путеводитель для жителей по мерам социальной поддержки семьей с детьми разного возраста, начиная от рождения ребенка до 18 лет.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

По словам первого вице-губернатора, впервые в проекте бюджета Челябинской области учтены интересы семей, имеющих особые потребности. «99 семей, дети в которых страдают фенилкетонурией, начнут получать по пять тысяч рублей ежемесячно на приобретение лекарственных препаратов, - рассказала Ирина Гехт. - А для детей с сахарным диабетом первого типа будут приобретаться расходные материалы для проведения непрерывного мониторирования глюкозы».

На ежемесячные выплаты родителям детей от 0 до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, в бюджете будущего года заложено 5,9 миллиона рублей, на мониторирование глюкозы крови у детей - 126 миллионов рублей.

Кроме того, по поручению Алексея Текслера аналогичные пособия будут предоставлять и для детей с целиакией – аутоиммунным, наследственным заболеванием пищеварительного тракта. Им тоже требуется специализированное питание, есть специальные диеты. Соответствующее поручение было дано в ходе «прямой линии». В настоящее время специалисты министерства социальных отношений совместно со специалистами из министерства здравоохранения, внештатными главными специалистами прорабатывают всю систему поддержки именно этой категории детей.

В Челябинской области в школах учатся две тысячи 111 детей, которым нужна специальная диета (с целиакией, аллергопатологией, сахарным диабетом). Всем главам районов и городов поставлена задача контролировать, чтобы в образовательных организациях для таких детей была организована безглютеновая диета.

ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНАМ

В 2022 году будет выплачиваться ежемесячное вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Для этого в проекте главного финансового документа предусмотрено 3,6 миллиона рублей.

ОБЛАСТНОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

По инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе установлен единый размер областного единовременного пособия, выплачиваемого семьям при рождении ребенка.

«Очень важно, чтобы в такой ответственный момент, как рождение ребенка, семьи чувствовали реальную поддержку государства. Мы хотим, чтобы южноуральские родители были уверены в завтрашнем дне, и ведем активную законотворческую деятельность: по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера областное единовременное пособие при рождении ребенка для большинства его получателей с первого декабря будет увеличено в несколько раз – до единого размера, независимо от очередности рождения ребенка», – подчеркнула министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

До настоящего момента размер пособия зависел от очередности рождения малыша. На первого ребенка семья получала две тысячи рублей, на второго – три тысячи рублей, на третьего – четыре тысячи, на четвертого – пять тысяч, на пятого и последующих детей - шесть тысяч рублей.

После первого декабря 2021 года родители при рождении детей будут получать областное единовременное пособие в размере шести тысяч рублей. При назначении пособия материальное положение родителей не будет иметь основного значения.

В 2022 году на выплату этого вида пособия из областного бюджета будут выделены дополнительные средства – свыше 113 миллионов рублей.

Кроме того, предусмотрена индексация размера регионального единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Единовременная выплата при рождении ребенка будет индексироваться, начиная с первого января 2023 года.

ВЫПЛАТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

В Челябинской области устранили разрыв в предоставлении ежемесячных денежных выплат многодетным семьям в случае достижения старшим ребенком совершеннолетия.

Ранее семья, где воспитывается трое детей, лишалась статуса многодетной сразу после достижения старшим ребенком возраста 18 лет (если он закончил школу и еще не поступил в иное учебное заведение). Получалось, что три летних месяца, пока ребенок не зачислен в вуз или среднее специальное учебное заведение, выплаты семье не назначались.

Губернатор Алексей Текслер выступил с инициативой ликвидировать этот разрыв. Теперь сразу после поступления ребенка в профессиональное учебное заведение на очное отделение будут не только возобновлять предоставление ежемесячной денежной выплаты (в течение всего периода обучения до достижения ребенком 23 лет), но и выплачивать компенсацию за летний период.

Если ребенок поступит в образовательное учреждение только через год после окончания школы, то тогда выплата будет возобновлена только с момента поступления. Компенсацию будут выплачивать, начиная с первого января 2023 года.

Для сохранения статуса многодетной семьи с первого января 2022 года необходимо представить в управление социальной защиты населения или в МФЦ новое заявление о назначении мер социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты по оплате ЖКХ или ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка). При этом потребуется справка об обучении старшего ребенка в образовательной организации по очной форме обучения.

Планируется, что порядка полутора тысяч семей смогут сохранить статус уже после достижения 18 лет старшими детьми.

ВЫПЛАТЫ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

В Челябинской области введена новая мера поддержки приемных семей. Семьи, в которых воспитываются пять и более приемных детей, смогут претендовать на получение единовременной выплаты на приобретение автомобиля. Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете 2022 года.

Размер выплаты составит 70% от стоимости приобретаемого автомобиля, но не более одного миллиона пятидесяти тысяч рублей.

При этом приемная семья должна соответствовать следующим критериям: приемные родители должны быть гражданами России и проживать на территории Челябинской области не менее трех лет. Приемные дети должны находится под опекой семьи не менее пяти лет с даты заключения договора. У одного из приемных родителей должно быть наличие водительского удостоверения категории «B».

Такая компенсация будет ежегодно предоставляться не менее 10 приемным семьям. Приобретение собственного автотранспорта улучшит качество жизни в семьях, позволит родителям больше свободного времени проводить вместе с детьми: выезжать на природу, оздоравливаться, посещать культурные мероприятия.

На сегодня в регионе насчитывается 124 приемных семьи, в которых воспитывается пять и более приемных детей.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

В 2022 году в 1,5 раза увеличится финансирование на предоставление жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Те, кто не обеспечен жильем, получат право на компенсацию расходов на оплату найма жилого помещения.

Выплата будет предоставляться тем, кто включен в список нуждающихся в жилье, но еще не получил квартиру. Размер компенсации составит 100% оплаты за наем жилья, но не более шести тысяч рублей в городских округах Челябинской области и не более трех тысяч рублей. В бюджете будущего года на эти цели предусмотрено 99,9 миллиона рублей.

В регионе также расширены основания для включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список нуждающихся в получении жилья. Напомним, в октябре 2021 года был принят соответствующий региональный закон. Ребенок-сирота будет признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и включен в список нуждающихся в жилье по Челябинской области, если в принадлежащем ему или нанимаемом им по договору социального найма жилом помещении вместе с ребенком-сиротой проживают на законном основании граждане, не являющиеся членами его семьи (не близкие родственники).

ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

По инициативе Алексея Текслера вводится новая мера социальной поддержки молодых ученых региона - на выплаты на приобретение жилого помещения в Челябинской области.

На выплату смогут претендовать кандидаты наук (в возрасте до 35 лет) и доктора наук (в возрасте до 45 лет включительно). При этом они должны постоянно проживать на территории региона, трудиться научными работниками в научных организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, а также в иных организациях, осуществляющих научную или научно-техническую деятельность, расположенных на территории. Претенденты на выплату должны иметь стаж работы в должности научного сотрудника в данных организациях не менее трех лет.

Размер единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения составляет один миллион рублей. Молодые ученые будут обязаны проработать научным работником в научных организациях в течение пяти лет со дня получения свидетельства о предоставлении выплаты.

В областном бюджете на 2022 год на эти цели предусмотрено 67 миллионов рублей.

ВЫПЛАТЫ ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

С первого января 2022 года в Челябинской области на 20% будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты, установленной для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. В настоящий момент эта категория льготников получает по одной тысяче 644 рубля (с учетом индексации с первого января 2021 года). В будущем году размер выплат составит две тысячи рублей.

На реализацию закона «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» в областном бюджете на 2022 год запланированы денежные средства в размере 267 миллионов рублей. На Южном Урале проживают около 14 тысяч южноуральцев, признанных жертвами политических репрессий, уточнили в министерстве социальных отношений.

«Помимо текущих расходов и действующих социальных обязательств, которые будут в полном объеме проиндексированы в следующем году, появился и ряд новелл», - рассказала первый заместитель губернатора области Ирина Гехт.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

В Челябинской области сохранен и расширен перечень льгот ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

«Практически ни одно значимое решение правительства Челябинской области не принимается без обсуждения с ветеранами. Безусловными приоритетами для нас были и остаются обеспечение в полном объеме всех социальных гарантий, защита и укрепление здоровья жителей области, поддержка наших ветеранов», - подчеркнул Алексей Текслер.

С 2022 года дети погибших участников Великой Отечественной войны смогут бесплатно проехать к местам захоронения своих родителей вместе с сопровождающим лицом из числа детей, внуков, правнуков. Проводится догазификация жилья ветеранов. Областной и местные советы ветеранов получают поддержку в форме субсидий и грантов.

С 2022 года смягчают условия получения статуса «Ветеран труда Челябинской области» - снижаются требования к страховому стажу, необходимому для присвоения ветеранского статуса.

На сегодня для получения ветеранского звания женщины должны иметь 35-летний стаж, мужчины – 40-летний. С 2022 года эта планка будет снижена на пять лет - до 30 и 35 лет соответственно.

С учетом снижения стажа больше жителей смогут получить звание регионального ветерана труда. Это прежде всего южноуральцы «серебряного» возраста, которые нуждаются в особой заботе и поддержке государства

Ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную денежную выплату в размере: 1081 рубль (те, кто не пользуются услугами местной телефонной связи) и 1265 рублей (те, кто пользуется услугами местной телефонной связи).

Все расходы, связанные с увеличением числа региональных льготников, заложены в проект бюджета будущего года.

Всего в 2022 году на реализацию мер соцподдержки ветеранам запланировано восемь рублей, что на 4,2% больше показателей 2021 года. На выплаты ветеранам труда области в региональном бюджете будущего года предусмотрено два миллиарда 36,2 миллиона рублей.

ВЫПЛАТЫ НА ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В 2021 году введена новая мера социальной поддержки – выплата на приобретение внутридомового газового оборудования. Дополнительно к ветеранам Великой Отечественной войны получателями выплаты могут стать семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающие пенсионеры.

Обращаясь к Федеральному собранию в апреле 2021 года, Президент РФ Владимир Путин обозначил приоритетную важность бесплатной газификации домов, расположенных в непосредственной близости от внутрипоселковых газопроводов. Продолжение эта работа

Пособие компенсирует затраты на покупку газового оборудования и его установку в размере фактической стоимости затрат, но не более 60 тысяч рублей. Для того чтобы оформить единовременную социальную выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства и встать на учет. Выплата предоставляется после завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.

На первое декабря средства направлены 155 жителям Челябинской области. На учет в качестве нуждающихся в управлениях социальной защиты населения поставлены 558 граждан, большинство из которых одиноко проживающие пенсионеры.

ИТОГИ 2021 ГОДА

В 2021 году в области продолжилась реализация национального проекта «Демография», в рамках которого южноуральские семьи имеют право на областное единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную денежную выплату при рождении первенца, ежемесячное пособие на третьего и последующих детей, а также на областной материнский капитал.

В 2021 году на реализацию мер социальной поддержки семей с детьми в рамках национального проекта «Демография» выделено 6,5 миллиарда рублей, в том числе 5,2 миллиарда рублей из федерального бюджета и 1,3 миллиона рублей из областного. С января по ноябрь 2021 года ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка получили 33 тысячи 929 семей. Еще 19 тысяч 311 семей получают ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей (на 20 тысяч 408 детей). Областной материнский капитал направлен трем тысячам 793 многодетным семьям. А 24 тысячи 890 южноуральских семей получили областное единовременное пособие при рождении ребенка.

По сравнению с прошлым годом самый большой прирост получателей произошел по областному материнскому капиталу. Это связано с расширением направлений расходования и изменение размеров маткапитала. И если раньше в год производилось не более одной тысячи выплат, то в 2021-м году правом на областной маткапитал уже воспользовались три тысячи 793 семьи.