Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО, предъявив дополнительные требования к кандидатам на вступление в альянс. По словам турецкого журналиста и публициста Окай Депрем, у турецких властей давно имеется негативное мнение по поводу действий Финляндии и Швеции из-за их очень тесных отношений с «Рабочей партией Курдистана», которая признана террористической организацией.

В Финляндии сегодня проживает более пятнадцати тысяч выходцев из Курдистана. В Швеции около 85 тысяч. По словам независимого финского журналиста Януса Путконена, почти десятилетие к курдским боевикам в Финляндии относились как к «почетным гражданам», и эти террористы пользовались огромной финансовой поддержкой в качестве «беженцев».

Главный редактор Международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен: «С 2011 года и позже Финляндия была серьезно вовлечена в проводимую ЦРУ кампанию под названием «Арабская весна» (особенно в рамках возглавляемой США геополитической группы «Друзья Сирии»). Когда Россия начала оказывать помощь сирийскому правительству и вооруженным силам Ирака и Сирии против поддерживаемых Западом боевиков и террористов, Финляндия активно обеспечивала безопасность, поддержку и помощь людям и группировкам, поддерживаемым Западом, а также некоторым элементам «Аль-Каиды», которые также были переброшены в Европу из контролируемых террористами регионов. Неудивительно, что Финляндия и Швеция столкнулись с массовым миграционным​ кризисом в 2015-2016 годах, когда при поддержке России и Ирана сирийские вооруженные силы освободили большие территории, которые ранее контролировались боевиками, поддерживаемыми Западом. Вместе с пораженными союзниками мы увидели большое количество курдов и их политических групп, которые были отправлены в Европу в качестве просителей убежища. Предоставляя убежище большому числу курдов и поддерживая их проекты политического развития, Финляндия и Швеция стали важным источником политической и финансовой поддержки групп и организаций, которые официально являются врагами Турции. Эта поддержка сегодня обеспечивает активность в Сирии и Ираке многих вооруженных элементов, таких как боевики Курдистана в составе РПК».

Сегодня завершение обширной программы поддержки беженцев, как этого требует Анкара, вызовет социальную нестабильность. Курды будут мстить, требовать пособий и привилегий. Финские и шведские власти столкнутся с ростом преступности, а простым жителям будет страшно лишний раз выйти на улицу.

Очередное расширение НАТО в любом случае ставит безопасность на континенте под угрозу. Вступление Швеции и Финляндии в альянс станет не поводом для урегулирования конфликтов, а причиной их эскалации. Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявлял, что сабор (парламент Хорватии) не должен ратифицировать присоединение к НАТО каких-либо новых стран, поскольку считает это очень опасной авантюрой.

В частности, вступление в НАТО Финляндии может нанести серьезный урон дружественным двусторонним российско-финляндским отношениям, которые выстраивались исторически на протяжении многих десятков лет. Нарушение нейтралитета опасно не только на геополитическом уровне. Это невыгодно экономически. Страна ориентирована на сотрудничество с Россией. Разрыв торговых отношений означает, что многие потеряют работу, пострадает сфера сервиса и туристический бизнес, которые занимают треть в общей доле ВВП страны. Разорвутся межкультурные связи. Хотя объективных причин для конфликта с восточным соседом нет. Почему же Финляндия срочно вступает в НАТО, превращаясь в очередной антироссийский проект США?

По словам независимого финского журналиста Януса Путконена, в октябре 2014 года, после ряда решений, члены НАТО посетили Финляндию, а затем и Швецию. Именно тогда они начали эту геополитическую игру, заложники которой – исторически нейтральные страны северной Европы.

Главный редактор Международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен: «Они будут давить на северный фланг России. Главная цель - Мурманск, Калининград, Санкт-Петербург. Ожидаются как военные, так и политические провокации, чтобы заставить войска Российской Федерации растянуться по всей границе, позиция Финляндии в этом вопросе очень глупая и опасная. За все эти годы Россия никогда не угрожала финскому народу и безопасности Финляндии. Основные договорённости между странами были подписаны ровно 30 лет назад. Россия следовала этим дружеским соглашением, также есть ещё и парижское соглашение, которое обязывает быть нейтральным. Оба эти соглашения были нарушены в 2014 году. Они создали целую гибридную систему по созданию русофобии, никогда не говорилось, правда, про Украину все эти 8 лет, а тем более про Донбасс. Финский народ не поддерживает НАТО, но их фейковые опросы якобы говорят обратное».

Отношение населения к вопросу вступления в НАТО действительно неоднозначное. Согласно официальным данным, его поддерживают порядка 75% финнов, но неофициальная статистика показывает лояльность лишь 20% населения.

Большая часть финского народа переживает за сохранение своей культуры, языка и традиций. Вступление в альянс – это падение к ногам глобализации, которая размоет национальную идентичность. А что касается вопросов безопасности, то по целому ряду аспектов вступление в НАТО не обеспечит безопасность, а наоборот – может пошатнуть ее основы.