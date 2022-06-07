Вступление скандинавов в НАТО опасно эскалацией внутренних и внешних конфликтов

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске обсуждается вопрос возможной отставки начальника УМВД России по городу Челябинску
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Начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов может уйти в отставку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Шершнёвское водохранилище (пляж «Шершнёвский»), озеро Первое (п
07.06.2022

Челябинские пляжи оказались непригодными для купания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Коронавирус
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жизнь без горячей воды в
ЖКХ
ЖКХ
07.06.2022

Жизнь без горячей воды в Металлургическом районе продолжится до 17 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Еще один наглядный пример отношения командования Вооруженных Сил Украины к личному составу – свид
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
07.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2022

Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2022

В Златоусте трое подростков обвиняются в магазинных кражах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2022

Народный фронт опубликовал рейтинг самых опасных детских площадок Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2022

МСП Челябинской области оформили отсрочку платежей по кредитам на 3,7 миллиарда рублей
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07.06.2022

Изменены правила выплаты пенсий по потере кормильца
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07.06.2022

В печах челябинского предприятия сгорели изъятые УФСБ наркотики и прекурсоры
Финляндия
Турция
НАТО
Украина
Крупным планом
07.06.2022 14:05
Фото: AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Вступление скандинавов в НАТО опасно эскалацией внутренних и внешних конфликтов

Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО, предъявив дополнительные требования к кандидатам на вступление в альянс. По словам турецкого журналиста и публициста Окай Депрем, у турецких властей давно имеется негативное мнение по поводу действий Финляндии и Швеции из-за их очень тесных отношений с «Рабочей партией Курдистана», которая признана террористической организацией.

В Финляндии сегодня проживает более пятнадцати тысяч выходцев из Курдистана. В Швеции около 85 тысяч. По словам независимого финского журналиста Януса Путконена, почти десятилетие к курдским боевикам в Финляндии относились как к «почетным гражданам», и эти террористы пользовались огромной финансовой поддержкой в качестве «беженцев».

Янус Путконен

Главный редактор Международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен: «С 2011 года и позже Финляндия была серьезно вовлечена в проводимую ЦРУ кампанию под названием «Арабская весна» (особенно в рамках возглавляемой США геополитической группы «Друзья Сирии»). Когда Россия начала оказывать помощь сирийскому правительству и вооруженным силам Ирака и Сирии против поддерживаемых Западом боевиков и террористов, Финляндия активно обеспечивала безопасность, поддержку и помощь людям и группировкам, поддерживаемым Западом, а также некоторым элементам «Аль-Каиды», которые также были переброшены в Европу из контролируемых террористами регионов.  Неудивительно, что Финляндия и Швеция столкнулись с массовым миграционным​ кризисом в 2015-2016 годах, когда при поддержке России и Ирана сирийские вооруженные силы освободили большие территории, которые ранее контролировались боевиками, поддерживаемыми Западом. Вместе с пораженными союзниками мы увидели большое количество курдов и их политических групп, которые были отправлены в Европу в качестве просителей убежища. Предоставляя убежище большому числу курдов и поддерживая их проекты политического развития, Финляндия и Швеция стали важным источником политической и финансовой поддержки групп и организаций, которые официально являются врагами Турции. Эта поддержка сегодня обеспечивает активность в Сирии и Ираке многих вооруженных элементов, таких как боевики Курдистана в составе РПК».

Сегодня завершение обширной программы поддержки беженцев, как этого требует Анкара, вызовет социальную нестабильность. Курды будут мстить, требовать пособий и привилегий. Финские и шведские власти столкнутся с ростом преступности, а простым жителям будет страшно лишний раз выйти на улицу. 

Очередное расширение НАТО в любом случае ставит безопасность на континенте под угрозу. Вступление Швеции и Финляндии в альянс станет не поводом для урегулирования конфликтов, а причиной их эскалации. Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявлял, что сабор (парламент Хорватии) не должен ратифицировать присоединение к НАТО каких-либо новых стран, поскольку считает это очень опасной авантюрой.

В частности, вступление в НАТО Финляндии может нанести серьезный урон дружественным двусторонним российско-финляндским отношениям, которые выстраивались исторически на протяжении многих десятков лет. Нарушение нейтралитета опасно не только на геополитическом уровне. Это невыгодно экономически. Страна ориентирована на сотрудничество с Россией. Разрыв торговых отношений означает, что многие потеряют работу, пострадает сфера сервиса и туристический бизнес, которые занимают треть в общей доле ВВП страны. Разорвутся межкультурные связи. Хотя объективных причин для конфликта с восточным соседом нет. Почему же Финляндия срочно вступает в НАТО, превращаясь в очередной антироссийский проект США?

По словам независимого финского журналиста Януса Путконена, в октябре 2014 года, после ряда решений, члены НАТО посетили Финляндию, а затем и Швецию. Именно тогда они начали эту геополитическую игру, заложники которой – исторически нейтральные страны северной Европы.

Главный редактор Международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен: «Они будут давить на северный фланг России. Главная цель - Мурманск, Калининград, Санкт-Петербург. Ожидаются как военные, так и политические провокации, чтобы заставить войска Российской Федерации растянуться по всей границе, позиция Финляндии в этом вопросе очень глупая и опасная. За все эти годы Россия никогда не угрожала финскому народу и безопасности Финляндии. Основные договорённости между странами были подписаны ровно 30 лет назад. Россия следовала этим дружеским соглашением, также есть ещё и парижское соглашение, которое обязывает быть нейтральным. Оба эти соглашения были нарушены в 2014 году. Они создали целую гибридную систему по созданию русофобии, никогда не говорилось, правда, про Украину все эти 8 лет, а тем более про Донбасс. Финский народ не поддерживает НАТО, но их фейковые опросы якобы говорят обратное».

Отношение населения к вопросу вступления в НАТО действительно неоднозначное. Согласно официальным данным, его поддерживают порядка 75% финнов, но неофициальная статистика показывает лояльность лишь 20% населения.

Большая часть финского народа переживает за сохранение своей культуры, языка и традиций. Вступление в альянс – это падение к ногам глобализации, которая размоет национальную идентичность.  А что касается вопросов безопасности, то по целому ряду аспектов вступление в НАТО не обеспечит безопасность, а наоборот – может пошатнуть ее основы.

Финляндия
Турция
НАТО
Украина
Новости сюжета: Спецоперация на Украине
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07.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.06.2022 10:14

На северо-востоке Челябинска появится собственный сосновый бор

06.06.2022 10:04

Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших

06.06.2022 10:02

Прогноз погоды на лето на Южном Урале

05.06.2022 23:01

Набережную озера Смолино в Челябинске украсила зеленая красавица из Перми

05.06.2022 22:12

«Моя методика» Людмилы Журавлёвой: настоящий подарок учителям-словесникам и студентам-филологам

05.06.2022 21:30

В день рождения «солнца русской поэзии» Пушкинка зовет читать стихи на десятке языков

05.06.2022 21:17

Рекордная партия гуманитарной помощи от ГРЦ Макеева отправлена мирным жителям Донбасса

05.06.2022 20:52

Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»

05.06.2022 20:18

За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев

05.06.2022 20:12

В Южноуральске утонул ребенок

05.06.2022 14:53

В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка

05.06.2022 14:26

В понедельник дожди прогнозируют лишь в отдельных районах Челябинской области

05.06.2022 14:17

Анонсы событий и мероприятий на шестое июня

05.06.2022 14:10

Где заказать пиццу с доставкой в Магнитогорске?

05.06.2022 13:20

Главные новости Челябинской области за неделю (с 30.05.22 по 05.06.22)

05.06.2022 13:15

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома

05.06.2022 12:59

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно

05.06.2022 12:58

Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»

05.06.2022 12:08

Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске

04.06.2022 20:17

Турецкий политолог: Турция должна определиться, с кем она геополитически

04.06.2022 17:46

Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»

04.06.2022 17:07

За сутки заболел ковидом 101 южноуралец, выздоровело 122, умерло двое

04.06.2022 16:51

Лазарев: Познакомились с предприятиями, ставшими примером самодостаточности экономики региона

04.06.2022 14:58

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 12 июня

04.06.2022 14:36

Челябинск первым среди регионов РФ увидит драгоценности из Музеев Московского Кремля

04.06.2022 14:23

Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга

04.06.2022 00:07

Челябинские колодцы опасны для жизни

03.06.2022 22:23

Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев

03.06.2022 21:59

Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша

03.06.2022 17:20

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня

03.06.2022 17:15

В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

03.06.2022 17:06

Анонсы событий и мероприятий на выходные

03.06.2022 15:52

В Челябинской области уже двух выпускников удалили с ЕГЭ

03.06.2022 15:45

По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла

03.06.2022 15:40

«Добрые друзья» подарили особенным детям Южного Урала новый рок-фестиваль под открытым небом

03.06.2022 15:39

Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации

03.06.2022 15:37

В Челябинске сегодня стартует второй этап театрального фестиваля «NOвый»

03.06.2022 15:19

Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

03.06.2022 15:18

Челябинцев приглашают на день рождения музея изобразительных искусств

03.06.2022 15:15

Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде

03.06.2022 15:11

В Заксобрании чествовали лучших социальных работников Челябинской области