Алексей Текслер дал совет себе юному и всем молодым южноуральцам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в преддверии Дня молодежи поздравил всех молодых южноуральцев с праздником, встретился с активными молодыми жителями молодежью, опубликовал свое фото в ранней юности и дал совет вступающим во взрослую жизнь южноуральцам себе, молодому.

«Поздравляю вас с Днем молодежи России! Этот праздник нацелен в будущее – как и сама молодежь, которая строит большие и смелые планы на завтра, но уверенно действует уже сегодня, преодолевая самые сложные обстоятельства, набираясь опыта и генерируя новые идеи», - обратился к молодым губернатор и подчеркнул, что на сегодня в регионе молодежная политика выходит на первый план. В области воссоздано Главное управление молодежной политики при правительстве, и губернатор уже объявил конкурс на руководителя этой структуры.

«Рассчитываю на то, что наше главное управление молодежной политики будет ядром идей, инициатив. И главное – действительно сможет объединить ребят любых направлений для того, чтобы молодежная жизнь в нашем регионе была более яркой, интересной. Уверен, что мы это сможем сделать», - отметил Алексей Текслер на встрече с представителями студотрядов, КВН, Российского движения школьников и волонтеров-медиков.

Алексей Текслер считает важным предоставить возможность каждому молодому жителю области «раскрыть свой потенциал, проявить себя в нашей многогранной экономике, науке и творчестве, культуре и общественной жизни региона». Глава региона выразил надежду, что «молодежные инициативы станут важным драйвером развития Челябинской области, а личные победы и достижения каждого молодого южноуральца станут общим успехом России».

Губернатор пожелал всем молодым южноуральцам неутомимой энергии, здоровья, благополучия и большой жизненной удачи.

Алексей Текслер дал совет и себе юному, стоящему на пороге взрослой жизни, с высоты уже своих нынешних 47 лет и накопленного опыта. Губернатор опубликовал свое фото в 19-летнем возрасте в своих аккаунтах в соцсетях и написал: «Иди вперед, познавай новое! Не бойся принимать трудные решения, чтобы не жалеть о том, что не сделал».

А еще он хотел бы предупредить юного Алексея, что время летит слишком быстро и об этом нужно помнить каждый день, чтобы успеть воплотить в жизнь все задуманное. «Цени друзей, береги родителей. Только они любят тебя таким, какой ты есть. И обязательно найди любовь своей жизни», - пожелал глава региона себе молодому и всем стоящим на пороге взрослой жизни.

Алексей Текслер отметил, что в далеком 1992 году он услышал и воспользовался этими советами и сейчас повторяет их молодым.

На встрече с губернатором представители молодежных организаций поделились ближайшими планами и идеями. Студотряды уже проводят работ в сфере благоустройства на территории Челябинска, работают отряды матросов-спасателей, медицинские отряды готовятся к работе в лечебных учреждениях области.

Движение КВН готовятся к съемкам южноуральских команд в играх Моложеной лиги, которые предварительно состоятся в августе. Кроме того, при поддержке губернатора началась работа с выпускниками известных южноуральских команд КВН. Главная задача, высказанная Алексеем Текслером на прошлой встрече с квнщиками –вывести региональные команды в Премьер и Высшую лиги.

В ближайших планах регионального отделения «Российского движения школьников» создание в каждом из 43 муниципалитетов Челябинской области образований местных отделений РДШ. Сейчас численность участников составляет более 50 тысяч человек из 39 муниципальных образований.

«Волонтеры-медики» в рамках акции «МыВместе» продолжают оказывать помощь населению во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Во время пандемии мы ощутили огромную поддержку со стороны всех молодежных организаций, в части волонтерского движения. У нас тысячи, десятки тысяч звонков на «горячие линии», распределение продуктовых наборов, раздача масок. Когда мы запустили свою собственную линию, начали производить маски сами, такие акции проводили и проводим до сих пор. Везде и всегда это были молодые ребята, нельзя не отметить это. Я благодарю ребята вас за то, что вы это сделали», - обратился к волонтерам Алексей Текслер.

Губернатор пообещал молодым южноуральцам, что будет рад рассмотреть все инициативы и продолжить общение в дальнейшем.

Напомним, с 25 по 27 июня в социальных сетях проходит Всероссийская акция, в ходе которой участники делятся своими воспоминаниями о ярких моментах из жизни, связанных с молодежными мероприятиями.

Участникам от 18 лет до 30 лет предлагается разместить фотографию со своего выпускного, отметить друзей из детства и юности и поделиться интересными историями. Иностранные граждане могут поздравить с праздником, выставив в соцсетях фото с друзьями из России.

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