В Челябинской области ищут руководителя Управления молодежной политики

В Челябинской области объявлен открытый конкурс на должность руководителя Главного управления молодежной политики в Правительстве региона.

Об этом 25 июня объявил губернатор Алексей Текслер в ходе обращения к Законодательному Собранию.

«Я принял решение, и мы возрождаем в области Управление молодежной политики», - сообщил парламентариям глава региона. - Структура станет центром поддержки всех молодежных объединений и групп. Здесь каждый получит возможность реализовать себя».

По словам Алексея Текслера, в ближайшее время будут завершены все организационные вопросы, внесены необходимые изменения в штат минобранауки (часть сотрудников, которая занималась этими вопросами, перейдет на работу в новую структуру.

«Сейчас, как и обещал, я объявляю открытый конкурс на должность руководителя создаваемой структуры», - объявил в ходе обращения к депутатам Алексей Текслер. Ранее губернатор уточнял, что руководить воссозданной структурой должен человек из молодежной среды.

Напомним, Главное управление молодежной политики Челябинской области было ликвидировано в 2015 году. О необходимости воссоздания в структуре правительства региона управления по работе с молодёжью губернатор говорил на встрече со студентами ЧелГУ 25 января 2020 года.

Постановление о восстановлении управления Алексей Текслер подписал 12 мая 2020 года. Новому ведомству передало полномочия в сфере молодежной политики министерство образования и науки области. Часть сотрудников уж перешли на работу в Управление.