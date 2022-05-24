Борис Каплун подарил свой голос Геннадию Здановичу ради Аркаима

Команда аниматоров трудится над созданием второго мультфильма об Аркаиме (Челябинская область). Главным героем картины будет археолог и основатель заповедника Геннадий Зданович, которому свой голос подарил заслуженный артист России, солист ансамбля «Ариэль» Борис Каплун.

Как рассказали в пресс-службе заповедника «Аркаим», перед командой проекта стоит непростая задача показать, что такое Аркаим, всего за шесть минут. Мультфильм расскажет о том, что Аркаим - это не только всемирно известный археологический памятник, но и музей под открытым небом, а еще и природный резерват, в котором сохраняются краснокнижные растения и животные, а также туристический бренд Челябинской области.

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«Мы долго искали тембр, который был бы похож на голос Геннадия Борисовича. Пробовали записывать разных актеров, порядка шести проб прошли, но каждый раз что-то не устраивало. А с Борисом Федоровичем все сошлось: голос похож, плюс к этому оказалось, что музыкант был лично знаком со Здановичем и очень тепло о нем отзывался. И работать было просто в удовольствие», - рассказала продюсер мультфильма, научный сотрудник заповедника «Аркаим» Александра Пигалова.

Сценарий мультфильма создала Александра Петрова – автор первой анимационной истории «Сказ об Аркаиме», премьера которой была приурочена к «Ночи музеев-2021». Работа оказалась весьма успешной - за прошедший год «Сказ об Аркаиме» получил сразу несколько наград различных фестивалей.

Первая встреча сценариста и научных сотрудников заповедника «Аркаим», которые выступили консультантами, состоялась еще в феврале. И до конца апреля шла плодотворная работа, результатом которой стал лаконичный и увлекательный сценарий.

Над художественным воплощением трудится команда художников и аниматоров из разных городов страны, объединил которых челябинский режиссер Вячеслав Алексеенко.

Премьера мультфильма состоится 21-го июня в рамках карнавала современного искусства «Аркаимское солнцестояние 2022», который пройдет в год 35-летия открытия Аркаима.

Отметим, проект реализуется «Ассоциацией развития туризма» с использованием гранта Губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».