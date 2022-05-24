24.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
24.05.2022
Челябинских школьников за успехи в Просветительских играх наградил Сергей Кириенко
24.05.2022
Молодёжный театр приглашает челябинцев на премьеру «Русское. Островский»
24.05.2022
Южноуральские полицейские поймали в Майкопе серийного «тяжелобольного» мошенника из сети
24.05.2022
Эксперт: Дело Додона - зачистка политического поля Молдавии
24.05.2022
«Наш дом» из Озерска завершил 74-й театральный сезон под крики «Браво!»
Борис Каплун подарил свой голос Геннадию Здановичу ради Аркаима
02.05.2022
Новый сезон на Аркаиме начался с рекорда
29.04.2022
Фильм об Аркаиме выходит на мировые экраны
03.03.2022
На Аркаиме снимут познавательное кино о раскопках и археологическом туризме
24.02.2022
В Челябинском парке стартовали бесплатные кинопоказы фильма «Аркаим. Колесница времени»
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022