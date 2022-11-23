23.11.2022
Наталья Котова считает, что выделенные полосы в Челябинске себя оправдывают
23.11.2022
«Бутылкоед» от челябинских фантазеров
23.11.2022
Наталья Котова: Челябинские дороги обрабатывают технической солью в случае крайней необходимости
23.11.2022
Житель Златоуста расстрелял машину соседа из-за громкой музыки
23.11.2022
Трамваи в Ленинском районе Челябинска возвращаются на свои маршруты
23.11.2022
В Челябинске автобус №51 будет ходить по-новому
«Бутылкоед» от челябинских фантазеров
16.12.2019
Московский музей современного искусства проводит в Челябинске мастер-классы
06.02.2019
Челябинск приглашают в «Акварельные путешествия»
13.08.2018
В Челябинск едет Ф.И. Шаляпин великого Кустодиева
12.02.2018
В Челябинске - фоторетроспектива Сергея Жаткова
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022