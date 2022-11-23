«Бутылкоед» от челябинских фантазеров

Вчера, 22 ноября, в Музее изобразительных искусств наградили победителей и призеров «Конкурса фантазеров», проходившего в рамках интерактивной выставки «КнигаКвест» из Санкт-Петербурга.

Весной и летом этого года в Челябинском музее изобразительных искусств прошла интерактивная выставка-игра «КнигаКвест». Известный художник Александр Яковлев представил иллюстрации, а кукольницы Елена Пешкова и Алиса Баженкова специально для этой выставки создали сказочных персонажей в сложных авторских техниках.

«Конкурс фантазеров» был создан в рамках выставки специально для маленьких гостей. Юные художники под руководством сотрудников музея создавали собственных персонажей и истории про них. Авторы выставки придумали множество фантастических номинаций-чудиков: самый сюрреалистичный чудик, самый лихой, необыкновенный и многие другие. Самого главного чудика получила Алиса Баженкова за «Бутылкоеда» по рисунку Максима Марченко. Остальные призеры получили грамоты, книги, футболки с рисунками чудиков.

На награждении в формате зум-конференции присутствовал и сам художник Александр Яковлев. Он поблагодарил сотрудников музея, активных, креативных детей и родителей и еще раз подчеркнул, что выставка и конкурс были организованы именно ради творческого развития, и, конечно же, радости юных художников.

Имена всех победителей и призеров опубликованы на сайте музея