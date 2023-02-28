Челябинцы прокладывают «Танцевальные мосты дружбы»

Прославленные любительские коллективы Челябинской области - «Ералаш» и «Дети Магнитки» в рамках проекта «Танцевальные мосты дружбы» побывали с концертами в трех городах республики Казахстан: Кокшетау, Степногорск и Астана.

На каждой площадке к челябинцам присоединялись местные коллективы казахского народного танца. В Кокшетау на правах хозяев на сцену вышел ансамбль «Гакку», в Степногорске — хореографический коллектив народного танца «Казына» и народный ансамбль танца «Радуга», в Астане - студия танца «Нуршашу» и народный ансамбль «Тумар».

Также в рамках проекта состоялись мастер-классы: южноуральские артисты познакомились с особенностями казахского танца в изложении выдающегося мастера Гульмиры Мергалиевой. А студенты Высшего колледжа культуры Кокшетау и участники хореографических коллективов изучали русский танец на мастер–классе педагога ансамбля «Ералаш» Ильи Карапыша.

Проект «Танцевальные мосты дружбы» стал одинаково значимым как для его участников, так и для зрителей. Для первых — это стало серьезным сценическим опытом и возможностью представить свои художественные достижения зрителю другой страны. Для вторых — невероятные эмоции, которые дарит народный танец.

«На сцене танцевали самодеятельные коллективы, но то, что они показывали — это было потрясающе, мы улыбались и плакали одновременно, - поделились обратной связью зрители концерта в Астане. – Такого мы никогда не видели».

Напомним, что проект «Танцевальные мосты дружбы» реализуется Фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус при поддержке гранта Губернатора Челябинской области. Его цель — познакомить творческую молодежь Южного Урала и Республики Казахстан с культурой и традициями народов друг друга. Знакомство происходило посредством универсального языка коммуникации — народной хореографии.

Вторым этапом проекта станет ответный визит казахских танцоров в Челябинскую область, который состоится осенью текущего года.