Челябинский Театр Современного Танца впервые на сцене ДК «ЧМК»

В пятницу, 24 марта, спектакль «Игроки» (16+) Челябинского театра современного танца впервые пройдет на сцене ДК «ЧМК» (ул. Ярослава Гашека, 1).

Спектакль «Игроки» - пластическая игра для семи танцовщиков.

«Любая игра подразумевает систему. Внутри игры скрыта некоторая проблема, которую игроки должны решить. Кто не удаляется добровольно от причин страстей, тот невольно вовлекается в грех», - говорит об этой постановке удожественный руководитель театра Ольга Пона.

Хореография – Владислав Морозов, Елена Пришвицына.

Исполнители – Мария Герасимова, Андрей Зыков, Татьяна Крицкая, Владислав Морозов, Елена Пришвицына, Рафаэль Тимербаков, Дмитрий Чегодарь.

Продолжительность – 70 минут

СПРАВКА

МБУК Челябинский театр современного танца учрежден в 1992 г. при поддержке городской администрации. За годы существования театра создан обширный репертуар. А главное, найдено неповторимое творческое лицо театра, его танцевальный язык, пластический почерк, который не спутаешь ни с чем. Художественный руководитель театра — Пона Ольга Николаевна.