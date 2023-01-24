Дом дружбы народов Челябинской области представил программу юбилейного года

Дом дружбы народов Челябинской области анонсировал программу мероприятий своего юбилейного, 20-го по счету года работы.

В планах - фестивали национальных культур «Соцветие дружное Урала» и «Дружба», песенный конкурс «Пою мое Отечество», детский конкурс рисунков «Сказки народов мира», праздники «Туган Жер», «Челябинск хлебосольный» и «Новый год для всех», конкурс чтецов «Мунаджат», конференция «Расулевские чтения», День Славянской письменности, для молодежи - конкурс «Подиум Д*АРТ» и молодежный лагерь «Диалог культур»

В рамках 20-летия состоятся областной семинар для руководителей национально-культурных объединений Челябинской области, творческие акции, посвященные 9 Мая, Дню России, Дню Конституции, круглые столы, семинары, конференции в онлайн и офлайн-форматах, мастер-классы.

Уже в феврале стартуют онлайн-прослушивания первых фестивалей - «Пою моё Отечество» и «Соцветие дружное Урала».