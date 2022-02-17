Энциклопедию истории Южного Урала и фильм о древней колеснице Аркаима представят в Москве

Показ фильма «Аркаим. Колесница времени», в основу которого легли десятилетия работы ученых-историков и археологов Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), провели для студентов и преподавателей вуза.

На мероприятии присутствовала учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер. Она рассказала об интересе, проявленном к фильму по всей России, и предложила вместе с историей Аркаима представить фундаментальный труд ученых ЮУрГУ, посвященный истории Южного Урала с древности до наших дней.

Синташтинская колесница стала новым символом Челябинской области благодаря ученым Южно-Уральского государственного университета. Заведующий лабораторией экспериментальной археологии ЮУрГУ Иван Семьян, сотрудники его лаборатории, а также кандидат исторических наук Игорь Чечушков провели успешный эксперимент по воссозданию повозки, которой пользовалось население Аркаима в Бронзовом веке, и доказали научному сообществу: именно синташтинская колесница самая древняя из известных на сегодняшний день в мировой истории с сохранившимися следами существования.

Об уникальном эксперименте историков и археологов повествует фильм «Аркаим. Колесница времени», который 16 февраля представили студентам и преподавателям ЮУрГУ. Фильм – результат огромного труда коллектива ученых университета, реализация которого стала возможна благодаря средствам Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив при поддержке губернатора и правительства Челябинской области и группы компаний «Южуралзолото». Научный эксперимент был проведен в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований.

«Никто ведь не думал, что в Аркаиме, находящемся на территории Челябинской области, существовали древние колесницы, на которых воевали, с помощью которых передвигались. Но в итоге открытие превратилось в великолепный научно-популярный фильм. Его показ в стенах вуза – событие уникальное: с одной стороны, студенты и сотрудники познакомились с базовым научным открытием, с другой стороны, посмотрели потрясающую картину», – прокомментировал фильм ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Фильм «Аркаим. Колесница времени» будет представлен на фестивалях, а также на федеральном телевидении. Благодаря этому вырастет интерес к Южному Уралу как туристическому региону и к исторической школе ЮУрГУ, представители которой на протяжении нескольких десятилетий изучают Аркаим.

«В фильме аккумулированы исследования южноуральских археологов, которые начались еще при профессоре Геннадии Здановиче. Я использовал свои навыки археолога-экспериментатора, но без работы над изучением синташтинской культуры моего научного руководителя доктора исторических наук Андрея Епимахова и друга и коллеги Игоря Чечушкова успешного результата эксперимента не было бы. Археологическое сообщество много лет считало, что колесница — феномен, оказавший большое влияние на исторические процессы во всем старом свете. Я благодарен за внимание, обращенное на нашу работу. Фильм наполняет меня чувством огромной благодарности и вдохновения», – обратился к аудитории после университетской премьеры фильма Иван Семьян.

Продемонстрированная в фильме реконструированная копия синташтинской колесницы сейчас представлена в музее «Россия – моя история» в Челябинске. Интерес к экспонату проявляет Государственный исторический музей в Москве. Ирина Текслер предложила выставить там колесницу, представить фильм и вместе с ним презентовать энциклопедию «История Южного Урала» – восьмитомник, в котором ученые ЮУрГУ описали историю региона с древности до конца 20 века.

«Фильм «Аркаим. Колесница времени» получил широкую огласку не только в научных кругах. Мы уже получили приглашения от музеев других городов и считаем это поводом не только показать наш фильм, но и презентовать монументальный труд ученых ЮУрГУ «История Южного Урала», описывающий развитие от каменного века до наших дней. Такого нет ни в одном регионе России, нет на федеральном уровне, и я очень горжусь работой наших ученых», - резюмировала Ирина Текслер.

Над энциклопедией работали 30 авторов, восемь томов они написали за четыре года. Важность создаваемого исторического труда с самого начала осознавало руководство Южно-Уральского государственного университета, и президент ЮУрГУ Герман Вяткин лично курировал ход работы.

Благодаря выходу фильма «Аркаим. Колесница времени» представленный еще в 2020 году восьмитомник «История Южного Урала» получил новую порцию внимания. Ирина Текслер увидела вещественные результаты работы историков и археологов ЮУрГУ, посетив университетский музей «Народы и технологии Урала». В завершении встречи она подарила Александру Шестакову миниатюрную копию синташтинской колесницы.