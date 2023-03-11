«Героям нашего времени»: в Челябинске состоялся концерт в поддержку медиков и военных

В Челябинске вечером десятого марта при поддержке «Единой России» состоялся концерт «Героям нашего времени».

Слова признательности прозвучали в адрес медицинских работников, военнослужащих и их семей.

Участниками концерта в поддержку медиков и военных стали три тысячи 700 южноуральцев.

«Сегодня наши Герои - это наши воины. Наши ребята, которые защищают нашу страну, которые дают возможность развиваться нашей стране как независимой. Мы говорим о воинах, которые ценой своей жизни защищают будущее нашей страны – великой России. Семьи наших Героев, спасибо вам огромное, вы – надежная опора для наших ребят. Мы ждем и надеемся, что они вернутся с Победой. Низкий поклон вам!», - обратился к зрителям секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Во дворце спорта «Юность» выступили известные российские артисты: Евгений Кунгуров, Виктория Дайнеко и Анита Цой.

Также зрителей порадовала танцевальная программа от пятикратных чемпионов мира по бальным танцам Эльдара Джафарова и Анны Сажиной.