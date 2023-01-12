Игорю Курчатову и атомным маршалам СССР посвящена новая мультимедийная выставка в Челябинске

К 120-летию со дня рождения выдающегося академика, уроженца Челябинской области Игоря Курчатова мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» подготовил новый выставочный проект «Наука побеждает: атомные маршалы Советского Союза».

В работе над выставкой участвовали историки Челябинской области, студенты химического факультета МГУ, сотрудники Объединенного государственного архива Челябинской области и Информационного центра ядерной энергии.

«Пройти мимо этой памятной даты, будучи жителем Челябинской области, невозможно. Поэтому командой нашего парка было принято решение создать подобную выставку. Постарались подойти к вопросу креативно и рассказать о сложных темах понятным языком. Причем в названии выставки содержится ее основная задумка. Мало кто представляет, что в первой половине XX века Советский Союз оказался в позиции догоняющей страны в данном вопросе, тем самым мы находились в уязвимой позиции, ведь, к примеру, США уже в 1942 году успешно запустили первый в мире функционирующий искусственный ядерный реактор, а в 1945 году применили ядерное оружие против Японии. Благодаря Игорю Курчатову, который возглавлял советский ядерный проект, СССР смогли уравнять позиции в этом вопросе, кроме того, мы научились использовать атомную энергию в мирных целях. Именно поэтому проект назвали просто, но со смыслом: «Наука побеждает: атомные маршалы Советского Союза». Команда под руководством Игоря Курчатова действительно сделала, казалось бы, невозможное в кратчайшие сроки. Об этом нужно знать» - рассказывает директор челябинского исторического парка «Россия – Моя история» Полина Глинских.

Выставка продлится с 20 января по 12 марта.