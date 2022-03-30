«Лики Евразии»: ЮУрГУ приглашает к знакомству с волшебными зеркалами прошлого

В Южно-Уральском государственном университете сегодня, 30-го марта, в 14 часов открылась удивительная и завораживающая выставка «Лики Евразии: тысячелетняя история зеркала».

Экспозиция по-настоящему волшебная – ее героями являются старинные и древние зеркала возрастом от ста лет до двух с половиной тысяч лет. В общей сложности в стенах челябинского вуза встретились свыше 50-ти экспонатов из частных собраний и музейных коллекций.

«У гостей выставки если уникальная возможность увидеть изысканные средневековые китайские зеркала, лаконичные металлические творения древних кочевников Урала и оправленные изящными рамами зеркала прошлого века, а также услышать множество историй, связанных с зеркалами и их историей», - рассказывают в ЮУрГУ.

Выставка будет работать до 30-го июня по адресу: проспект Ленина, 76, (главный корпус ЮУрГУ), ауд. 018-020.

Для свободного посещения выставка открыта в понедельник, вторник и четверг - с десяти до 16 часов. Экскурсии по предварительной договоренности - с понедельника по пятницу, телефон для связи: 267-96-16.