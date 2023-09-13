13.09.2023
Магнитогорское «Притяжение» проводит конкурс рисунков
13.09.2023
Челябинские теннисисты стали чемпионами всероссийской спартакиады инвалидов
13.09.2023
Благотворительный фонд «Металлург»: 35 лет на службе добра и милосердия
13.09.2023
С 13 сентября проезд в новых челябинских троллейбусах 19-го маршрута стал платным
12.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
12.09.2023
Егор Тимофеев: Все руководители должны работать без отпусков и выходных
Магнитогорское «Притяжение» проводит конкурс рисунков
07.09.2023
Еще больше притяжения: на городском курорте Магнитки построят уникальный для России термальный комплекс
30.08.2023
Магнитогорское «Притяжение» обзавелось великолепным спортивным кластером
24.08.2023
Челябинская область — в лидерах рейтинга нового медиа-портала Достижения.РФ
14.07.2023
Виктор Рашников открыл вторую очередь проекта «Притяжение»
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023