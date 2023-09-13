Магнитогорское «Притяжение» проводит конкурс рисунков

В Челябинской области городской курорт Магнитогорска «Притяжение» объявил конкурс рисунков, стартовавший восьмого сентября.

Конкурс не имеет никаких ограничений. Принять участие в нем может каждый желающий – любого возраста и любой степени мастерства.

Победителей ждут призы: этюдник с ящиком «Малевичъ» за первое место, сумка для художника «Малевичъ» - за второе, профессиональный набор цветных карандашей «Мастер-Класс» - за третье.

Тема конкурса: «Как я вижу городской курорт "Притяжение"».

Итоги конкурса будут определены путем общего голосования 13 октября, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Работы участников принимаются в инфоцентре «Притяжения» по адресу: Магнитогорск, улица Советская, 132 (до 30 сентября).

С положением о конкурсе можно познакомиться здесь.