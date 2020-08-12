Минкульт рассказал, как будут работать музеи в Челябинской области

Музеи в Челябинской области вышли из карантина и начали принимать посетителей, однако открытие выставочных залов при этом сопровождается введением ряда ограничительных мер.

Посещать музеи можно с 11-го августа, но лишь индивидуально - массовые мероприятия все еще запрещены.

Туристическо-экскурсионные группы музеи также принимать не смогут, однако экскурсии все-таки будут проходить - для небольших групп (не больше пяти человек), с строгим соблюдением социальной дистанции в полтора-два метра. Гости музеев обязательно должны быть в масках.

Кроме того, в музеях Южного Урала разработаны маршруты, чтобы входящие и выходящие посетители не пересекались.

Во всех учреждениях установлены санитайзеры. Периодически проводится санитарная обработка, в том числе дезинфекция аудиогидов. Посетителям рекомендовано пользоваться перчатками при использовании интерактивных панелей.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, каждое учреждение подготовило для посетителей свою программу. Например, челябинский музей искусств предлагает выставки, приуроченные к юбилею Победы и юбилею самого музея.

В рамках выставочно-мультимедийного проекта «Победа крупным планом» в одном из залов Картинной галереи экспонируется эпохальное полотно творческой группы Кукрыниксы «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии».

Выставку дополняет интерактивная панель, в которой содержится подробная информация о событии и действующих лицах, интересных деталях, изображенных на монументальной картине. Также представлены лучшие работы участников конкурса детского рисунка «О героях былых времен…».

80-летию музея посвящена выставка «Классики и современники», которая объединила лучшие произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, поступившие в музей за последнее десятилетие.

Продлена выставка «Великий Миша», представляющая живопись и графику знаменитого уральского художника Миши Брусиловского из собрания Евгения Ройзмана. Можно посетить постоянные экспозиции русского искусства и западноевропейского фарфора, каслинского и кусинского художественного литья из чугуна.

Адреса музейных площадок: пощадь Революции, 1 и улица Труда, 92-А Время работы: вторник-воскресенье - с 10.00 до 18.00, четверг - с 12.00 до 20.00, понедельник - выходной.

Государственный Исторический музей Южного Урала подготовил семь выставок. Сразу две экспозиции работают в рамках проекта «Одна на всех Победа!», в том числе бесплатная выставка работ известного челябинского фотографа Александра Кондратюка.

Интересная экспозиции, посвященная 75-летию атомной отрасли, размещена в Малом зале.

О том, как создавалась знаменитая советская лениниана посетители узнают на выставке "Самый человечный человек".

Свыше трех десятков работ челябинского художника и скульптора Андрея Старцева представлены на выставке «Мифа лабиринта». Желающие также могут подняться на крышу, для семейного просмотра в детском музее работает экспозиция «Лето: весело и с пользой».

Адрес музея: ул. Труда, 100. В рабочие дни музей работает с 10:00 до 19:00. В выходные и праздничные - с 11.00 до 19.00. Кассы работают до 18:15.