Молодые джазмены из Челябинска отправятся на Московский фестиваль

Челябинский ансамбль VG-collective вошёл в топ-100 лучших участников Всероссийского конкурса молодёжных джазовых коллективов. В числе победителей конкурса молодые южноуральские джазмены получили почётное право выступить на Первом Московском джазовом фестивале, который пройдёт в столице с 13 по 19 июня.

Moscow Jazz Festival, посвящённый празднованию столетия российского джаза, станет первым в истории России масштабным джазовым форумом. Лучшие молодёжные джазовые коллективы выступят в парках «Зарядье», «Музеон», в Новопушкинском сквере и на ВДНХ. Основной открытой площадкой станет Сад «Эрмитаж». Открытие и закрытие фестиваля пройдет в Концертном зале «Зарядье».

Челябинский джаз-ансамбль VG-collective был основан в 2019 году студентами Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского. В его составе — Эдуард Риккер (гитара, вокал), Александр Гаврилов (фортепиано), Марк Дубровин (бас-гитара) и Маргарита Глазунова (барабаны).

Квартет становился лауреатом многих международных джазовых конкурсов и фестивалей - «Джаз на Байкале» (2019), «Какой Удивительный Мир» (2020, 2021), «Весенний Beat» (2020, 2021), «Небеса» (2021), «Гнесин-джаз» (2021), «LANOTE Jazz» (2021), «Розовая Пантера» (2022). А в этом году VG-collective, ставший финалистом всероссийского конкурса, выступит в Москве на одной сцене со звёздами джаза: Ларисой Долиной, Евгением Маргулисом, Вадимом Эйленкригом, Олегом Аккуратовым, Московским джазовым оркестром и Игорем Бутманом.

«Победа музыкантов из Челябинска во Всероссийском конкурсе молодёжных джазовых коллективов в очередной раз подчеркивает высокий уровень развития музыкальной культуры и музыкального образования в вашем регионе», — говорится в официальном письме Фонда поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана.

Концерты Первого Московского джазового фестиваля будут свободными для посещения. Кстати, вместе с молодыми джазменами на Moscow Jazz Festival отправится и «Уральский диксиленд Игоря Бурко» — корифеи уральского джаза сыграют на открытой сцене в парке «Зарядье». Фестиваль организован Фондом поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана.