24.05.2022
В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»
24.05.2022
Молодые джазмены из Челябинска отправятся на Московский фестиваль
24.05.2022
Челябинский цинковый завод наращивает инвестиции в строительство и реконструкцию очистных сооружений
24.05.2022
Студотряды Челябинской области торжественно откроют летний трудовой сезон
24.05.2022
Итальянский журналист – о дискриминации русского языка
24.05.2022
Жителей Челябинской области приглашают на казачий фестиваль в село Травники
Молодые джазмены из Челябинска отправятся на Московский фестиваль
23.05.2022
Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре Петербурга
16.05.2022
Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке
29.04.2022
В Челябинске выступит легендарный симфонический оркестр Мариинского театра
21.04.2022
Лучшие молодёжные группы Южного Урала выступят на фестивале «Music Band»
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022