Челябинск отметит столетие джаза в России гала-концертом с участием Бутмана и Долиной

В Челябинске центральным событием празднования столетия российского джаза станет гала-концерт в стенах театра оперы и балета имени Глинки.

В понедельник, десятого октября, на сцену выйдут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Даниил Крамер, Fantine, Петр Востоков, Андрей Кондаков. К ним вновь присоединится представитель челябинской джазовой сцены – «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

Организаторы концерта – фонд Игоря Бутмана и ООО «Творческая мастерская «Сцена». Мероприятие проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Челябинской области.

Как рассказала пресс-секретарь Челябинской государственной филармонии Александра Третьякова, во время визита в столицу Южного Урала звезды отечественной джазовой сцены, народные артисты РФ Лариса Долина и Игорь Бутман, посетят с визитами Детскую филармонию Челябинской области. Десятого октября Лариса Долина подпишет с культурным учреждением соглашение о сотрудничестве, в рамках которого посещать Южный Урал с мастер-классами будут педагоги ее музыкальной академии. А 11 октября Игорь Бутман проведет для юных музыкантов эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии большую открытую репетицию.

Отметим, первого октября на исторической сцене Большого театра отгремел грандиозный пятичасовой гала-концерт, посвященный столетию российского джаза. Вместе с легендами отечественного джазового искусства - Игорем Бутманом, Даниилом Крамером, Ларисой Долиной, Давидом Голощекиным и другими на сцене Большого театра выступил «Уральский диксиленд Игоря Бурко». Один из старейших джазовых ансамблей на постсоветском пространстве, он стал единственным региональным коллективом, получившим приглашение представить свое искусство на главной сцене страны.

Первое октября для масштабного празднования было выбрано неслучайно: в этот день в 1922 году в Москве прошел первый задокументированный джазовый концерт. Сегодня джаз – это одно из важнейших музыкальных направлений в нашей стране, он становится значимой статьей культурного экспорта России и уникальной кросс-культурной платформой для международной интеграции и развития межкультурного диалога и сотрудничества в гуманитарной сфере, отмечает Александра Третьякова.

После грандиозного концерта в Большом театре празднование столетия российского джаза продолжится: к вековому юбилею приурочена масштабная серия гала-концертов, которые в октябре-ноябре 2022 года состоятся в том числе в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Петрозаводске, Ярославле, Сочи, Калининграде и Южно-Сахалинске.

Челябинск занимает видное место в истории российского и международного джазового движения. В столице Южного Урала джаз начали играть еще в 1932-м году, и сегодня город может похвастаться сразу несколькими джазовыми династиями, а также регулярными гастролями именитых джазменов.

Именно в Челябинске зародился международный фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана, который с огромным успехом проходит последние шесть лет.