Молодёжный театр Челябинска готов к встрече со зрителями и к своему юбилею

Молодёжный театр Челябинска после долгой изоляции выходит к зрителям и встречает предстоящее 55-летие всесторонне обновлённым. Это касается как репертуара, так и завершения капитального ремонта его зрительской части. Светлое уютное фойе, новые удобные кресла, сверкающий паркет из разных пород дерева, современное оборудование – всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». И всё это, несомненно, порадует зрителей.

Но особым подарком для зрителей в нынешнем сезоне станут четыре премьеры, о которых сообщила пресс-служба театра. Одной из них Молодёжный театр 18 сентября и начинает свой новый творческий год. Спектакль «Как Слониха упала с неба» по книге Кейт ДиКамилло, поставленный режиссёр Иваном Пачиным из Санкт-Петербурга, - это необыкновенная история про маленький городок Балтиз и мальчика-сироту Питера, который пытается разыскать свою давно пропавшую сестрёнку Адель. Рыночная гадалка предсказывает Питеру воссоединение с сестрой после череды невероятных событий, связанных со Слонихой, которая по велению фокусника обрушивается с неба…

«История эта непростая. Рассказывать её очень интересно. За внешней детскостью названия “Как слониха упала с неба” скрывается много проблем и трудностей для нас, взрослых. Так что это литература и спектакль для всех – для думающих детей и для их заботливых, внимательных родителей. История интересна своей необычностью, нестандартностью, она вызывает разные ассоциации, разные чувства и заставляет думать», - говорит режиссёр спектакля Иван Пачин.

Премьера «Слонихи» состоится 18 сентября в 18-00, а 19 и 20 сентября в 11-00.

Также в этом месяце зрители смогут увидеть ещё два спектакля из действующего репертуара: 29 сентября (в 18-00) – «В Москву – разгонять тоску» по рассказам Николая Коляды - смешные и грустные истории о женщинах, о любви, мечтах и разочарованиях ( спектакль адресован зрителям от 18 лет), а 30 сентября в 18-00 зрители от 12 лет и старше смогут посмотреть «Чёрный апельсин» по пьесе современного драматурга Даны Сидерос, спектакль про подростков и взрослых, про дружбу и одиночество, про первое знакомство с миром и старость, про беззаботность и беззащитность.

Билеты на все спектакли можно приобрести в кассе Молодёжного театра. Стоит отметить, что посещение спектаклей, соответствующее размещение в зале зрителей и наличие у них защитных масок для безопасности, а также влажная уборка перед каждым спектаклем соответствует основным требованиям Роспотребнадзора.

Помимо спектакля « Как Слониха упала с неба», репертуар нового сезона Молодёжного театра пополнится «Созвездием Бродячих Котов» режиссёра Юрия Алесина (Москва) по мотивам сказки Джанни Родари «Уйду к кошкам», премьерой «Подвиги Геракла» тоже московского режиссёра Константина Муханова (Москва) и спектаклем, посвящённом 75-летию Великой Победы и созданном по инсценировке известной повести Бориса Васильева «Завтра была война».

И это ещё не всё. Как сообщает пресс-служба, отмечать юбилейный сезон театр планирует с размахом: зрителей ждут экскурсия-променад по театру, творческие встречи с актёрами, читки и обсуждение самых знаковых пьес прошлого столетия, спектакль, созданный на основе исторических документов о ТЮЗе, его создателях и, конечно, праздничный вечер.

Напомним, что 55 лет назад, в 1965 году, вышел указ о создании в Челябинске Театра юного зрителя, а 1 января 1966 года в нём состоялся первый спектакль – «Золотой ключик». В 2011 году театр был переименован в Молодёжный.