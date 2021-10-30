Награждение лауреатов «Сцены -2021» состоялось в Магнитогорске

Вчера, 29 октября, в Магнитогорске (Челябинская область) завершил свой десятидневный маршрут XXXI областной фестиваль профессиональных театров «Сцена-2021». Главный театральный форум Южного Урала состоялся не только на правах старейшего. Он был одним из шести фестивалей, запланированных до конца года. И в графике их проведения оказался первым, которому посчастливилось опередить локдаун.

За десять дней ( от 19 по 29 октября) членам жюри под председательством известного московского критика, кандидата искусствоведения Елены Покорской (её театры и театралы области помнят по нескольким предыдущим фестивалям) посмотрели на сценах Челябинска, Златоуста, Озёрска, Верхнего Уфалея и Магнитогорска 18 спектаклей 17 коллективов. Финальный магнитогорский этап, который проходил сразу после Златоуста, оказался самым трудоёмким, напряжённым и насыщенным. За два дня до подведения итогов членам жюри предстояло посмотреть спектакли трёх магнитогорских театров ( драматического имени А.С.Пушкина, театра оперы и балета, театра «Буратино») и филармонии, да ещё «Каштанку» Челябинского театра кукол имени Валерия Вольховского. Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля состоялась на сцене преображённого после капитального ремонта Магнитогорского драматического театра имени А.С.Пушкина. Победителей и зрителей приветствовал председатель Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Романов.

Высшую награду областного театрального форума –« Гран-при. Лучший спектакль» получил Челябинский Новый Художественный театр за постановку Евгения Гельфонда «Саня, Ваня с ними Римас». В номинации «Лучшая режиссёрская работа» за спектакль Челябинского театра кукол лауреатом стал режиссёр из Санкт-Петербурга, автор инсценировки Пётр Васильев. И этот же спектакль отмечен наградой в номинации «Лучший актёрский ансамбль».

Лауреатом за «Лучшую женскую роль» - роль Валентины в спектакле Челябинского молодёжного театра «Валентинов день» стала народная артистка России Ольга Телякова. А за «Лучшую мужскую роль» -заслуженный артист России Александр Антонов (роль Андрея Григорьевича Сарафанова в спектакле «Старший сын. Встречи в предместье») Златоустовского драматического театра «Омнибус». Награда «За современное воплощение чеховского героя» нашла своего обладателя в Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова. Им стал Николай Осминов, сыгравший Андрея Рагина в спектакле «Номер 6».

Награды «За образ самого правдивого героя» удостоен Сергей Гальперин за роль барона Мюнхаузена в спектакле «Невероятные путешествия барона Мюнхаузена» Озерского театра кукол «Золотой петушок». Лучшим художником по костюмам признана Татьяна Виданова ( спектакль «Двенадцать стульев» Магнитогорского драматического театра им. С.А. Пушкина).

«Лучшая работа сценографа (художника)» - в этой номинации лауреатом стал художник-постановщик, художник по костюмам, художник по свету Сергей Новиков (балет- феерия «Сказки Гофмана» - совместный проект Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки и французского продюсерского центра «FRANCECONCERT»).

«Лучшая работа хореографа» - в этой номинации награды удостоены хореографы Челябинского Театра Современного Танца Елена Пришвицына и Владислав Морозов за спектакль «Игроки».

«Лучшей женской ролью второго плана» признана роль Леди Макдаф в исполнении Алины Тягловской в спектакле «Шекспир. Макбет» Челябинского Камерного театра. А «Лучшей мужской ролью второго плана» названа роль старшины Васкова, которую сыграл Виталий Лой в мюзикле «А зори здесь тихие» Магнитогорского театра оперы и балета.

Победителем в номинации «За мастерство актёрского перевоплощения» стал солист балета Челябинского театра оперы и балета имени М.И.Глинки лауреат международных конкурсов, заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области Алексей Сафронов за роли Миракль и Дапертутто в балете «Сказки Гофмана».

Статуэтка «За верность традиции» вручена заслуженному артисту России Николаю Скрябину за роль Карпа в спектакле «Лес» Озерского театра драмы и комедии «Наш дом»

Награды «За служение театру» удостоен заслуженный артист РФ Юрий Дуванов, ведущий мастер сцены Магнитогорского драматического театра им. С.А. Пушкина.

И ещё две номинации пополнили список прошедшей «Сцены». «Лучшим завлитом театра» названа Светлана Трофимова, заведующая литературной частью Златоустовского драматического театра «Омнибус». «Лучшее освещение театрального процесса и самые содержательные рецензии»- такое признание получили публикации Майи Брандесовой –Давыдовой, заместителя председателя секции критиков Челябинского областного театрального союза, завлита Нового Художественного театра. Эти две награды от имени Челябинского областного отделения СТД и членов секции критиков вручал на торжественной церемонии председатель секции, член жюри «Сцены -2021» Михаил Богуславский.