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С 30 октября в Челябинской области начался период
30.10.2021

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30.10.2021

Награждение лауреатов «Сцены -2021» состоялось в Магнитогорске
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29.10.2021

Тестовый запуск «сухого» фонтана в сквере на Академика Королева Челябинска прошел успешно
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29.10.2021

В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов
фестиваль Сцена-21
итоги фестиваля
Культура
30.10.2021 13:34

Награждение лауреатов «Сцены -2021» состоялось в Магнитогорске

Вчера, 29 октября, в Магнитогорске (Челябинская область) завершил свой десятидневный маршрут  XXXI областной фестиваль профессиональных театров «Сцена-2021». Главный  театральный форум Южного Урала состоялся не только на правах старейшего. Он был одним  из шести фестивалей, запланированных до конца года. И в графике их проведения  оказался первым, которому посчастливилось опередить локдаун.

За десять дней ( от 19 по 29 октября) членам жюри под председательством известного московского критика, кандидата искусствоведения Елены Покорской (её театры и театралы области помнят по нескольким предыдущим фестивалям) посмотрели на сценах Челябинска, Златоуста, Озёрска, Верхнего Уфалея и Магнитогорска 18 спектаклей 17 коллективов.  Финальный магнитогорский этап, который проходил сразу после Златоуста, оказался самым трудоёмким, напряжённым и насыщенным. За два  дня до подведения итогов членам жюри  предстояло посмотреть  спектакли трёх магнитогорских театров ( драматического имени А.С.Пушкина, театра оперы и балета, театра «Буратино») и  филармонии, да ещё   «Каштанку» Челябинского театра кукол имени Валерия Вольховского. Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля состоялась на сцене преображённого после капитального ремонта  Магнитогорского драматического театра имени А.С.Пушкина. Победителей и зрителей  приветствовал председатель Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Романов.

Высшую награду областного театрального форума –« Гран-при. Лучший спектакль» получил Челябинский Новый Художественный театр за постановку Евгения Гельфонда «Саня, Ваня с ними Римас». В номинации «Лучшая режиссёрская работа» за спектакль Челябинского театра кукол лауреатом стал режиссёр из Санкт-Петербурга, автор инсценировки Пётр Васильев. И этот же спектакль отмечен наградой в номинации «Лучший актёрский ансамбль».

Лауреатом за «Лучшую женскую роль» - роль Валентины в спектакле Челябинского молодёжного театра «Валентинов день» стала народная артистка России Ольга Телякова. А за  «Лучшую мужскую роль» -заслуженный артист России Александр Антонов (роль Андрея Григорьевича Сарафанова в спектакле «Старший сын. Встречи в предместье») Златоустовского драматического театра «Омнибус». Награда «За современное воплощение чеховского героя» нашла своего обладателя в Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова. Им стал Николай Осминов, сыгравший Андрея Рагина в спектакле «Номер 6».

Награды «За образ самого правдивого героя» удостоен  Сергей Гальперин за роль барона Мюнхаузена в спектакле «Невероятные путешествия барона Мюнхаузена» Озерского театра кукол «Золотой петушок». Лучшим художником по костюмам  признана Татьяна Виданова ( спектакль «Двенадцать стульев» Магнитогорского драматического театра им. С.А. Пушкина).

«Лучшая работа сценографа (художника)» - в этой номинации лауреатом стал   художник-постановщик, художник по костюмам, художник по свету Сергей Новиков  (балет- феерия «Сказки Гофмана» - совместный проект  Челябинского  театра оперы и балета имени М.И. Глинки   и французского продюсерского центра «FRANCECONCERT»).

«Лучшая работа хореографа» - в этой номинации награды удостоены хореографы Челябинского Театра Современного Танца Елена Пришвицына и Владислав Морозов за спектакль «Игроки».

«Лучшей женской ролью второго плана» признана роль Леди Макдаф в исполнении  Алины Тягловской в спектакле «Шекспир. Макбет» Челябинского Камерного театра. А «Лучшей мужской ролью второго плана» названа роль старшины Васкова, которую сыграл Виталий Лой в мюзикле «А зори здесь тихие» Магнитогорского театра оперы и балета.

Победителем в номинации «За мастерство актёрского перевоплощения» стал солист балета Челябинского театра оперы и балета имени М.И.Глинки лауреат международных конкурсов, заслуженный работник культуры и  искусства Челябинской области Алексей Сафронов за роли Миракль и Дапертутто в балете «Сказки Гофмана».

Статуэтка «За верность традиции» вручена  заслуженному артисту России Николаю Скрябину за роль Карпа в спектакле «Лес» Озерского театра драмы и комедии «Наш дом»

Награды «За служение театру» удостоен  заслуженный артист РФ  Юрий  Дуванов, ведущий мастер сцены Магнитогорского драматического театра им. С.А. Пушкина.

И ещё две номинации пополнили список прошедшей  «Сцены». «Лучшим завлитом театра» названа Светлана Трофимова, заведующая литературной частью Златоустовского драматического театра «Омнибус».  «Лучшее освещение театрального процесса и самые содержательные рецензии»- такое признание получили публикации  Майи Брандесовой –Давыдовой,  заместителя председателя секции критиков Челябинского областного театрального союза, завлита Нового Художественного театра. Эти две награды от имени Челябинского областного отделения СТД и членов секции критиков вручал на торжественной церемонии председатель секции, член жюри «Сцены -2021» Михаил Богуславский.

Автор: Людмила Федорова
фестиваль Сцена-21
итоги фестиваля
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29.10.2021

Где южноуральцы смогут привиться в нерабочую неделю
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Новый челябинский сквер на Воровского становится местом притяжения горожан
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В Челябинской области построят Одигитриевский собор

27.10.2021 19:53

Южноуральцы, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения, не получат QR-код

27.10.2021 18:55

Анонсы событий и мероприятий на 28 октября

27.10.2021 18:42

Во дворце спорта «Юность» Челябинска развернут мега-пункт вакцинации от ковида

27.10.2021 18:22

Виталий Безруков: Мы категорически против расширения границ парка Гагарина, никакой «спецоперации против Челябинска» нет

27.10.2021 18:14

В Челябинской области приостановлена диспансеризация и профосмотры

27.10.2021 17:39

Через челябинскую границу не пропустили 40 тонн лука без маркировки

27.10.2021 17:37

Уральское трио «Трое» едет в Москву

27.10.2021 17:36

На ЮУЖД – новый руководитель, которого сегодня представили губернатору

27.10.2021 17:18

ПАО «ММК» принимает всероссийский форум по промышленному туризму

27.10.2021 16:57

В Челябинске между улицами Чичерина и Молодогвардейцев высадят 400 ясеней

27.10.2021 16:38

Мэрия Миасса ответила жителям Нижнего Атляна, которые пожаловались Текслеру на жизнь без воды

27.10.2021 16:31

Златоустовец избил полицейского из-за туалета

27.10.2021 16:03

В четверг в Челябинске без осадков, по области - местами мокрый снег

27.10.2021 15:51

В Магнитогорске наведут порядок в уличной торговле

27.10.2021 15:48

Депутаты назвали челябинские скверы именами князя Владимира и летчика Евгения Овчинникова

27.10.2021 15:47

Клиенты соцучреждений Челябинской области не болеют ковидом, инфекцию заносят сотрудники

27.10.2021 15:22

Педофилу из Магнитогорска, заразившего ребенка ВИЧ, вынесли приговор

27.10.2021 15:17

Челябинцы реже других жителей Урала влезают в долги

27.10.2021 15:06

19 южноуральцев готовятся к участию в зимних Олимпийских играх в Пекине

27.10.2021 14:58

Магнитогорские пенсионеры будут ездить в трамваях бесплатно

27.10.2021 14:51

Расследование жестокого убийства супругов в Южноуральске на контроле у Бастрыкина

27.10.2021 14:49

В Челябинской области заложат первый карбоновый полигон