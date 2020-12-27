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Акция

Новые книги приехали в Назарово

Накануне нового года в рамках акции «Книги едут на село» журналисты информагентства Урал-пресс-информ с помощью горожан отправили в Еткульский район вторую партию книг для деревенской библиотеки.

В первый раз около 300 томов пополнили фонд назаровской библиотеки осенью, и вот новый подарок местным книголюбам: еще полторы сотни томов разной тематики.

Поскольку первая передача книг в рамках акции имела большой резонанс в районе, встретиться с журналистами и поблагодарить за внимание к селу в Назарово приехал глава Еткульского района Юрий Кузьменков, – он помог разбирать книги, отмечал интересные для него самого, а после, за чашкой чая в новом клубе, пообщался с журналистами, рассказал о социальной программе развития района. Еще одним предновогодним подарком клубным работникам Антонине Важениной и Нине Овсянниковой стал большой электрочайник от директора СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. Анатолия Шундеева: для праздничных чаепитий местным жителям самая нужная вещь.