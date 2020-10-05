Новая книжная акция уральских журналистов

Редакция агентства «Урал-пресс-информ» решила продолжить свою книжную миссию в сельском районе, начатую три года назад, и отправила первую машину с подарками, которую очень ждали в деревушке Назарово.

В солнечный октябрьский день машина, загруженная пакетами и коробками с книгами - русская классика и современная литература, зарубежные и русские детективы, научная фантастика и даже учебники - приехала в окраинную деревню Еткульского района.

Здесь нас ждали и встретили с явной радостью, – первой у входа в новый сельский клуб при нимала гостей библиотекарь Нина Овсянникова. Глава Селезянского сельского поселения Владимир Старков никак не мог пропустить редкой в наше время благотворительной акции.

В просторном помещении начали выкладывать на столы библиотечную драгоценность – всего получилось около 300 книг. Помогали завклубом Антонида Важенина и сельский депутат Надежда Садовская, все дружно восхищались названиями ценных и популярных книг.

Порадовали сельчан и совершенно новые, запакованные журналы по компьютерам, – это стало особо ко времени, так как всего месяц, как интернет пришел в Назарово. И у назаровцев возникло желание освоить новую коммуникацию.

К теме: первая акция агентства «Урал-пресс-информа» по сбору книг для сельских библиотек состоялась в 2017 году, тогда около полутысяч томов отправилось в библиотеку села Коелга. Инициатором акции стал директор СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. Анатолий Шундеев, – почетный житель Челябинской области и Еткульского района (начинавший в Назарово управленческую стезю).

Месяц назад Анатолий Шундеев побывал на открытии нового мемориального комплекса в Назарово. Порадовался, что из старого заваливающегося здания клуб – вместе с библиотекой – перевели в новое. Подарком на новоселье стал принтер от СПК.

Но и нашему информагентству Анатолий Иванович предложил повторить «культурную» акцию, чем мы с удовольствием и занялись. Буквально за две недели было собрано около 300 книг; первыми дарителями стали журналисты Сергей Зверев, Галина Иванова и исполнитель этой миссии (Л.К.), педагог из Миасса Ольга Касаткина, а аграрный ученый Ольга Аксёнова передала в дар большую часть своей библиотеки.

Эти книги, мы уверены, стали отличным подарком для деревенских книгочеев. Как рассказала Нина Овсянникова, читать назаровцы очень любят, – есть даже такие, кто уже всё перечитал и берет любимые книги повторно.

…За чашкой чая в большом зале нового клуба заговорили о деревне: о жизни и быте, о радостях и желаниях деревенского народа.

Полтора года как избранный главой Селезянского поселения Владимир Старков признается – планы по Назарово большие, потому что деревни в России должны жить.

– Старый большой клуб двухэтажный послевоенной постройки, но там уже все сгнило, пришлось экстренно принимать меры. Созвали сход жителей и приняли дружное решение перевести клуб сюда. Как говорится, до лучших времен… (А в былые времена, кстати, население в Назарово достигало полтысячи человек. – Л.К.)

Это здание каменное, стены капитальные. Да, не такое большое помещение общего зала, но поскольку собирается здесь обычно не более 30 человек, то места хватает всем. Отопление, как и во всех сельских клубах, навесное электрическое».

Симпатичный новый сельский клуб и стал теперь культурно-административным центром деревни – слева от него новый мемориал памяти односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, справа – аккуратная детская площадка для малышей – добрый знак надежды.

Напротив будет открыт после реконструкции универсальный магазин. А если добавить асфальтирование уже в следующем году главной деревенской улицы им. А. Даровского (кстати, с отличным освещением на новых столбах), да газификацию по плану к 2024 году, то – точно: деревне – жить! Вот и первый фермер появился – зашел пока осторожно, осматривается… Но ведь начал производство!

И какие еще приятные изменения ждут эту замечательную старинную (1790 года) казачью заставу, разбавленную через столетие курскими крестьянами, работящими и любящими землю, – покажет ближнее будущее…

Но уже сегодня оптимизма в мечтах добавляет огромное желание деревенских жителей с тягой к вечному источнику знаний – книге, жить на этой земле, и намерение местного самоуправления всё сделать для этого…