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Новая книжная акция уральских журналистов

Общество
Сегодня, 10:51
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Автор: 
Людмила Калугина

Редакция агентства «Урал-пресс-информ» решила продолжить свою книжную миссию в сельском районе, начатую три  года назад, и отправила первую машину с подарками, которую очень ждали в деревушке Назарово.

В солнечный октябрьский день машина, загруженная пакетами и коробками с книгами -  русская классика и современная литература, зарубежные и русские детективы, научная фантастика и даже   учебники - приехала в окраинную деревню Еткульского района.

Здесь нас ждали и встретили с явной радостью, – первой у входа в новый сельский клуб при нимала гостей библиотекарь Нина Овсянникова. Глава Селезянского сельского поселения Владимир Старков никак не мог пропустить редкой в наше время благотворительной акции.

В просторном помещении начали выкладывать на столы библиотечную драгоценность – всего получилось около 300 книг. Помогали завклубом Антонида Важенина и сельский депутат Надежда Садовская, все дружно восхищались названиями ценных и популярных книг.

Порадовали сельчан и совершенно новые, запакованные журналы по компьютерам, – это стало особо ко времени, так как всего месяц, как интернет пришел  в Назарово. И у назаровцев возникло желание освоить новую коммуникацию.

К теме: первая акция агентства «Урал-пресс-информа» по сбору книг для сельских библиотек состоялась в 2017 году, тогда около полутысяч томов отправилось в библиотеку села Коелга. Инициатором акции стал  директор СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н.  Анатолий Шундеев, – почетный житель Челябинской области и Еткульского района (начинавший в Назарово управленческую стезю).

Месяц назад Анатолий Шундеев побывал на открытии нового мемориального  комплекса в Назарово. Порадовался, что  из старого заваливающегося  здания клуб – вместе с библиотекой – перевели в новое. Подарком на новоселье стал принтер от СПК.

Но и нашему информагентству Анатолий Иванович предложил повторить «культурную» акцию, чем мы с удовольствием и занялись. Буквально за две недели было собрано  около 300 книг;  первыми дарителями стали журналисты Сергей Зверев, Галина Иванова и исполнитель этой миссии (Л.К.), педагог из Миасса Ольга Касаткина, а аграрный ученый Ольга Аксёнова передала в дар большую часть своей библиотеки.

Эти книги, мы уверены, стали отличным подарком для деревенских книгочеев.  Как рассказала Нина Овсянникова, читать назаровцы очень любят, – есть даже такие, кто уже всё перечитал и берет любимые книги повторно.

…За чашкой чая в большом зале нового клуба заговорили о деревне: о жизни и быте, о радостях и желаниях деревенского народа.

 Полтора года как избранный главой Селезянского поселения  Владимир Старков признается – планы по Назарово большие, потому что деревни в России должны жить.

– Старый большой клуб двухэтажный послевоенной постройки, но там уже все сгнило, пришлось экстренно принимать меры. Созвали сход жителей и приняли дружное решение перевести клуб сюда. Как говорится, до лучших времен… (А в былые времена, кстати, население в Назарово достигало полтысячи человек. Л.К.)

Это здание каменное, стены капитальные. Да, не такое большое помещение общего зала, но поскольку собирается здесь обычно не более 30 человек, то места хватает всем. Отопление, как и во всех сельских клубах, навесное электрическое».

Симпатичный новый сельский клуб и стал теперь культурно-административным центром деревни – слева от него новый мемориал памяти односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, справа – аккуратная детская площадка для малышей – добрый знак надежды.

Напротив будет открыт после реконструкции универсальный магазин. А если добавить асфальтирование уже в следующем году главной деревенской улицы им. А. Даровского (кстати, с отличным освещением на новых столбах), да газификацию по плану к 2024 году, то – точно: деревне – жить! Вот и первый фермер появился – зашел пока осторожно, осматривается…  Но ведь начал производство!

И какие еще приятные изменения ждут эту замечательную  старинную (1790 года) казачью заставу, разбавленную через столетие курскими крестьянами, работящими и любящими землю, – покажет  ближнее будущее…

 Но уже сегодня оптимизма в мечтах добавляет огромное желание деревенских жителей с тягой к вечному источнику знаний – книге, жить на этой земле, и намерение местного самоуправления  всё сделать для этого…

 

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Автор: 
Людмила Калугина
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