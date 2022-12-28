28.12.2022
Аварийно-диспетчерские службы Челябинска в праздники будут работать в усиленным режиме
28.12.2022
В Челябинске будут судить членов ОГП, которые «разводили» российских туристов
28.12.2022
Радость разговоров об искусстве в новом проекте музея изобразительных искусств
28.12.2022
Обновленная челябинская «Бригантина» снова открыта для зрителя
28.12.2022
Сотрудники ГУФСИН передали подарки для детей из Донецка
28.12.2022
ММК приглашает всех желающих к погружению в мир горно-обогатительного производства
Радость разговоров об искусстве в новом проекте музея изобразительных искусств
Музей запустил подкасты о челябинских художниках
26.11.2022
Отцы и дети - новая выставка в Музее искусств
03.03.2020
Сегодня в Челябинском музее изобразительных искусств отметят День кота
26.02.2020
В Челябинске представят изделия лучших ювелиров и камнерезов России
19.12.2019
Челябинский музей изобразительных искусств открывает запасники
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022