Радость разговоров об искусстве в новом проекте музея изобразительных искусств

Музей изобразительных искусств запустил подкасты о челябинских художниках - «Диалог с художником». Первые десять выпусков посвящены участникам выставки «Отцы и дети».

Проекта «Отцы и дети» объединил порядка 90 работ из собрания музея, частных коллекций и мастерских художников.

Ведущие подкаста – искусствоведы, научные сотрудники музея Наталья Козлова и Светлана Шляпникова общаются в эфире с художниками, работы которых вошли в состав выставки о художественных династиях России: Любовь Серова, Ольга Гладышева, Павел Ходаев, Александр Данилов, Виктория Питиримова, Василий и Иван Дьяковы, Екатерина и Сергей Колесовы, Дмитрий Сурин, искусствовед Марья Аникина.

В подкастах мастера делятся своими воспоминаниями о детстве и учебе, историями становления в профессии, рассказывают об интересных и забавных случаях из своей жизни, выражают своё отношение к актуальным событиям нашего времени, затрагивают сложные вопросы развития искусства будущего и воспитания подрастающего поколения художников.

Подкасты подготовлены в аудио- и видеоформатах. Аудиоподкасты можно послушать в группе музея в ВКонтакте и на Яндекс.Музыке. Видеозаписи встреч с художниками будут доступны в группе музея во Вконтакте, на каналах музея в Яндекс.Дзен, YouTube, RuTube. Также видеоподкасты можно посмотреть всем гостям экспозиции «Отцы и дети» - на выставке организованы трансляции на экране телевизора.

«Диалоги с художником» - долгосрочный проект. После окончания выставки «Отцы и дети» 19 февраля 2023 года музей продолжит рассказывать о талантливых челябинских художниках в новом формате.

Подкасты будут выходить каждую неделю по пятницам.