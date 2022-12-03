Творчество художественных династий увидят челябинцы

В Челябинске в музее изобразительных искусств открылась выставка «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий».

Выставка «Отцы и дети» была сформулирована как идея полтора года назад. Год назад она получила поддержку в рамках нацпроекта. Министерство культуры Челябинской области выделило деньги на закупку произведений. И целый год продолжался процесс подбора работ, выявления семей, хотя большинство участников было очевидно.

Куратору проекта Наталье Козловой в этом помогла большая аналитическая работа с коллекцией музея. «Все эти художественные семьи выделились при изучении искусства 20 века. Таким образом невольно родилась идея провести эту выставку», - говорит она.

На выставке представлено около 100 произведений. Часть работ - из коллекции музея, часть - из мастерских художников, треть из них показывается впервые. На выставке представлены работы 15 художников, которые в Челябинском музее изобразительных искусств ни разу не показывались.

Выставка необыкновенно многогранна. Здесь и классики русского искусства: И. Е. Репин, Е. А. Лансере, З. Е. Серебрякова, А. В. Шевченко, П. П. Кончаловский, В. К. Нечитайло, и современные художники Челябинска, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары: Качальские, Неясовы, Сурины, Дьяковы, Даниловы, Савочкины, Аникины, Ходаевы, Колесовы, Питиримовы, Серовы, Ишемгуловы. Благодаря экспозиции можно увидеть, как меняется язык искусства, как следующее поколение по-другому видит мир.

Наталья Козлова: «При работе над каталогом я поняла, что творческая семья независимо от времени дает новый ракурс. Выставка пронизана не просто произведениями, относительно отрешенными, а еще человеческим контактом, человеческими отношениями. И я увидела, как трепетно, как бережно, нежно относятся старшие к младшим и младшие к старшим».

«Большое спасибо, что сделали такую выставку и подняли вопрос династий. Известных уральских мастеров, которые «работают» на благо Челябинской области и оставляют солидный след в истории нашего города и региона, очень много» - отметила одна из представителей челябинских династий Ольга Неясова.

Марии, молодой посетительнице выставки, очень понравилось, что здесь есть картины современных художников: «Мне как представителю молодежи это интересно. Приятно, что можно расспросить о картинках, узнать историю их создания у самих авторов. Здорово, что можно прикоснуться (в прямом смысле) к творчеству».

Народная артистка РФ Наталья Заварзина - постоянная участница всех выставок в музеях Челябинска, каждую экспозицию она считает важным событием.

«Увидеть в одном зале такие интересные подборки и те картины, которые никогда не выставлялись в Челябинске, посмотреть новые работы, которые приобрел музей, – это здорово и интересно. Сегодня здесь у меня впечатление света и радости. Такой позитивный позитив. Холодная погода, у меня был очень тяжелый день, я пришла в музей уставшая, но благодаря выставке на душе стало очень тепло», - поделилась впечатлениями Наталья Заварзина.

Выставка «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» открылась накануне, второго декабря, и продлится до 15 января 2023 года в зале имени архитектора Евгения Александрова Челябинского музея изобразительных искусств на площади Революции, 1. 0+.

Фоторепортаж с открытия выставки смотрите тут. Фотографии предоставлены Челябинским государственным музеем изобразительных искусств.