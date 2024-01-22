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19.01.2024

В города Челябинской области пришли лисы
марафон «Морозко»
Новый год
Культура
22.01.2024 11:43

Театры Челябинска  создали новогоднее настроение тысячам зрителей

Челябинские театры подвели итоги прошедшей новогодней кампании.

Почти все творческие коллективы готовились к любимому празднику детворы задолго до его начала. И кампании начинали, как правило, под Старый Новый год. А это более 20 дней напряжённого актёрского труда, график которого нередко включал по три спектакля в день. А ещё выездные спектакли по области и губернаторские ёлки. И не просто интермедии и  хороводы, а полноценные художественные представления, основу которых составляли любимые народные сказки или произведения  известных детских писателей.

Так, например, театр кукол имени В.А. Вольховского открыл зимнюю кампанию 16 декабря, а финальные спектакли пришлись под Старый Новый год. Причём, в новогодний репертуар кукольников было включено два спектакля: сказка для детей от шести лет «Морозко» на большой сцене и премьера для самых маленьких зрителей (от +0) «В гостях у дедушки Мороза» на малой сцене. Помимо спектаклей была создана и оригинальная, остроумная интермедия в стиле nostalgie по советским временам. В новогодней кампании была занята вся труппа театра. И волшебство зрителям артисты дарили в 96 спектаклях (66 на большой сцене и 30 на малой), которые посмотрели тринадцать с половиной тысяч детей и взрослых.

Вот один из отзывов, оставленный мамой Серёжи Никифорова:

«Признаться, мы очень боялись вести нашего двухлетнего малыша в театр, думали – рано ещё, вдруг испугается и будет плакать. Волновались мы  с мужем напрасно. Спектакль «В гостях у дедушки Мороза» стал самым главным и радостным событием нашего новогоднего семейного праздника. Ребёнок был в восторге от встречи с Дедом Морозом, от доброго общения с ним и подарка. Думаем, что после первого визита нашего  ребёнка в театр кукол, мы станем его постоянными зрителями. Спасибо за это всем участникам спектакля!»

В Новом художественном театре новогодняя кампания длилась с 21 декабря по 14 января. В сказочном творческом багаже его артистов было два спектакля – премьера «Кукольное сердце» и популярный у детворы спектакль « Ивашка - белая рубашка». Помимо родной сцены актёры показывали их в школах и Дворцах культуры города, а также работали на выезде в губернаторских ёлках (8 выездов). В итоге провели 60 представлений для более восьми тысяч зрителей и заработали четыре миллиона рублей, что на миллион больше прошлогодней кампании. А ещё Новый художественный театр в это же время принял участие в VI областном фестивале новогодних спектаклей «Морозко» с премьерой сказки «Кукольное сердце», которую члены жюри отметили двумя главными премиями – в номинациях «Лучший режиссёрский дебют» (Анатолий Коробейников) и «Лучшая женская роль» (Алексей Зайков – роль Бабы Яги).

Как отметил директор НХТ Антон Токарев, областной фестиваль «Морозко» во многом способствует конкуренции театров при создании спектаклей, их более высокому художественному уровню и большей ответственности артистов перед зрителями.

Итог новогодней кампании Камерного театра, которая длилась с 21 декабря по 7 января, 44 спектакля для восьми тысяч зрителей. Из них четыре – губернаторские ёлки на выезде по области: Чебаркуль, Травники, Аргаяш и Долгодеревенское. В новогоднем репертуаре театра было три спектакля: премьера «Приключения Ёжика и его друзей», а ещё «Волшебные часы» и «Сказ про Федота – стрельца, удалого молодца». И тоже участие в областном фестивале «Морозко» с премьерным спектаклем, отмеченным двумя наградами: – за лучшую видеоанимацию (Иван Еланцев) и за роль Снеговика-пирата актрисы Марии Беляевой в интермедии.

Несмотря на ремонт и отсутствие своей постоянной сцены, артисты академического театра драмы имени Н.Ю. Орлова новогоднюю кампанию провели наравне со своими коллегами. К ней театр выпустил премьеру сказки «Площадь картонных часов», которая тоже участвовала в фестивале «Морозко» и получила награду за музыку. Этот спектакль был показан в Миассе и на разных площадках Челябинска. Всего было дано 43 спектакля для более 14 тысяч зрителей.

В ближайшее время итоги новогодней работы всех театров Челябинской  области будут подведены в областном министерстве культуры. Тогда и определятся театры-лидеры в этом негласном состязании по посещаемости зрителей, по количеству показанных спектаклей и по финансовым показателям.

Автор: Людмила Федорова
марафон «Морозко»
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В стенах Исторического музея Южного Урала сразятся гладиаторы

18.01.2024 12:09

«Уральский житейник» Вероники Мещеряковой

18.01.2024 11:41

«Аркаим» празднует 30-летие

18.01.2024 11:32

Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли канал незаконной миграции иностранцев

18.01.2024 10:48

ММК эффективно использует машинное зрение в производстве чугуна

18.01.2024 10:37

Правительство Челябинской области передало спецоборудование бойцам бригады «Урал»

18.01.2024 10:08

Житель Златоуста получил срок за ДТП с тремя погибшими

18.01.2024 09:52

Двое героев СВО из Челябинской области сыграли свадьбы на выставке «Россия» в Москве

18.01.2024 09:28

В Копейске несовершеннолетний получил обморожение при ожидании рейсового автобуса

17.01.2024 20:22

Эффективное зарядное решение для электрокаров: AC зарядные станции

17.01.2024 18:43

В Челябинской области расширят возможности сертификата на оздоровление детей-инвалидов

17.01.2024 18:27

По факту падения сосульки на снежинского школьника возбуждено уголовное дело

17.01.2024 18:17

Обвиняемому во взяточничестве экс-главврачу больницы Озерска снова не удалось покинуть стены СИЗО

17.01.2024 18:02

Движение по дорогам Челябинска по-прежнему затруднено

17.01.2024 17:47

Водитель, насмерть сбивший двоих пешеходов в Сосновском районе, сам сдался полиции

17.01.2024 16:27

В Снежинске по факту падения сосульки на школьника начата прокурорская проверка

17.01.2024 16:16

Связь от билайн бизнес помогает контролировать работу техники на угольном разрезе «Кузбасской Топливной Компании»

17.01.2024 16:14

В садики Челябинской области поставили небезопасную для детей печень

17.01.2024 15:56

Груминг собак

17.01.2024 15:37

Крещенские купания в Челябинской области пройдут под защитой полиции

17.01.2024 15:07

Финал VI областного фестиваля «Морозко»: 15 спектаклей и 15 наград

17.01.2024 14:58

Анонсы событий и мероприятий на 18 января (18+)

17.01.2024 14:56

Челябинск примет региональные соревнования по спортивной борьбе

17.01.2024 14:50

СК проводит проверку по факту утечки газа в Сосновском районе

17.01.2024 14:00

Челябинцы пройдут Пушкинский квест в обновленной Центральной библиотеке

17.01.2024 13:27

На озере Тургояк в Миассе утонула ледяная часовня

17.01.2024 12:54

В Челябинске из мозга ребенка извлекли кисту с личинками паразита

17.01.2024 12:45

В Каслях создадут пешеходную зону с двумя ротондами возле ДК имени Захарова

17.01.2024 12:19

В Челябинске День студента отметят на катке в парке Терешковой

17.01.2024 12:09

Благоустраивать парк Победы в Копейске никто не захотел

17.01.2024 11:48

В 90-летней истории Челябинской области немало славных страниц