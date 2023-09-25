В Челябинск проникнут «Лучи творчества»

Во вторник, 26 сентября, в выставочном зале Челябинского центра искусств откроется художественная выставка «Лучи творчества».

В экспозиции будут представлены графика и акварель Ирины Стайловской - художника и педагога творческой студии «Мята» (г. Копейск), а также ее учеников.

Гости выставки увидят работы разновозрастных студийцев и различных творческих направлений. Также на выставке будут представлены работы выпускников студии, которые ныне уже получают профессиональное образование. Экспозиция объединит как новые работы, так и произведения, которые уже стали лауреатами различных конкурсов и выставок.

«Мы рисуем для того, чтобы работы обязательно увидел зритель. Должен произойти диалог художника и зрителя», - считает Ирина Стайловская. И за время работы студии было проведено больше 20 выставок на различных площадках: Выборг, Москва, Санкт-Питербург, Челябинск, Копейск.

Сама Ирина - художник педагог с опытом работы более 20 лет. Член Международного союза педагогов художников, Лауреат Премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере культуры и искусств, участник и победитель Международных, Всероссийский и Областных конкурсов и выставок.

Первого октября художница приглашает челябинцев на мастер-класс по акварельному скетчингу. Участники мастер-класса попробуют нарисовать осенний желудь.

Выставка проходит в рамках мероприятий Года педагога и наставника. Посетить выставку можно по 15 октября. Вход свободный.