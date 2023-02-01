В Челябинске выступят «Виртуозы Москвы»

В четверг, второго февраля, на сцене концертного зала им. С.С. Прокофьева состоится концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова.

Всемирно известные музыканты исполнят Адажио из «Пасхальной оратории» Иоганна Себастьяна Баха, Концерт для гобоя с оркестром Георга Филиппа Телемана, Камерную симфонию «Памяти жертв фашизма и войны» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Серенаду для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского.

Выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков в 1979 году с группой единомышленников объединил лучших музыкантов российской столицы в камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и стал его бессменным художественным руководителем, дирижером и солистом.

География гастрольных поездок «Виртуозов Москвы» включает в себя все регионы России и постсоветское пространство, а также территории мирового культурного пространства. Так, оркестр покорил сцены Европы, США, Канады, Южной Америки, Израиля, Китая, Кореи Японии, Турции!

«Виртуозы Москвы» бережно относятся к традициям. В обширном репертуаре оркестра – музыка различных стилей и эпох, от барокко до произведений Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Белы Бартока, Астора Пьяццоллы, Кшиштофа Пендерецкого, Родиона Щедрина, Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной, Арво Пярта и Гии Канчели.

Начало концерта в Челябинске в 19:00.