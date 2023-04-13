13.04.2023
В Пасху южноуральские полицейские будут переведены на усиленный режим несения службы
13.04.2023
В Челябинске ждут XXII Московский Пасхальный фестиваль
13.04.2023
«Ростелеком» в Челябинске представит интеллектуальную транспортную систему
13.04.2023
Проект Магнитки «90 огненных лет» высоко оценил Союз промышленников и предпринимателей региона
13.04.2023
В Челябинске совершено нападение на сотрудников МКУ «Городская среда»
13.04.2023
Всероссийский фестиваль любительских театров пройдет в Миассе
В Челябинске ждут XXII Московский Пасхальный фестиваль
13.05.2016
На пасхальном фестивале в Челябинске будут бесплатно раздавать куличи
07.04.2015
Валерий Гергиев привезет в Магнитогорск Московский Пасхальный фестиваль
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023