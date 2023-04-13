В Челябинске ждут XXII Московский Пасхальный фестиваль

С 16 апреля по девятое мая 2023 года в разных городах России пройдет XХII Московский Пасхальный фестиваль. 25 апреля программа фестиваля будет представлена в Челябинске на площадке концертного зала им. С.С. Прокофьева.

В 2023 году концерты всемирно известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России. Выступления будут приурочены памятным датам страны, а также юбилеям российских деятелей искусства, среди которых Сергей Рахманинов. В 2023 году исполняется 150 лет со дня рождения великого композитора дирижера и пианиста. Перед зрителями Челябинска выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением легендарного дирижёра Валерия Гергиева.

«Мариинский театр широко отмечает юбилей Сергея Рахманинова. Могучий талант композитора принадлежит всему миру, но прославляет, прежде всего, Россию. Я думаю, что очень многие музыканты во всем мире делают все возможное, чтобы не пройти мимо такой славной великой даты... Музыка, сочиненная Сергеем Васильевичем, прозвучит и на родине композитора в Новгороде, и на Тамбовщине в Ивановке, в имении Рахманинова», — поделился маэстро Гергиев.

XХII Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Челябинске фестиваль состоится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.