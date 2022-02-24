24.02.2022
Юные курчатовцы собрали «Уральскую мозаику», представив традиции народов Южного Урала
24.02.2022
В Челябинском парке стартовали бесплатные кинопоказы фильма «Аркаим. Колесница времени»
24.02.2022
Два российских гражданских судна подверглись обстрелу
24.02.2022
В Челябинске сотрудники полиции массово проверили маршрутчиков
24.02.2022
Челябинцев приглашают к рассмотрению инициативного проекта по благоустройству территории зоопарка
24.02.2022
«Аня – это история про меня».
В Челябинском парке стартовали бесплатные кинопоказы фильма «Аркаим. Колесница времени»
17.02.2022
Энциклопедию истории Южного Урала и фильм о древней колеснице Аркаима представят в Москве
10.02.2022
Аудиторы КСП проверят минкульт и Аркаим
19.01.2022
Сотрудница «Аркаима» выиграла грант Потанина
22.12.2021
Сова Гарри Поттера, замеченная на Аркаиме, вызвала ажиотаж в соцсетях
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022