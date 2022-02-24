В Челябинском парке стартовали бесплатные кинопоказы фильма «Аркаим. Колесница времени»

В Челябинске в парке «Россия – Моя история» стартовали бесплатные кинопоказы фильма «Аркаим. Колесница времени» стартовали. Посетители парка смогут не только посмотреть киноленту, но и побывать на тематических экскурсиях, посвященных истории Бронзового века. Показы продлятся до конца весны.

Как сообщает пресс-секретарь министра культуры области Виктория Олиферчук, фильм рассказывает о том, как группа исследователей трудилась над воссозданием синташтинской колесницы, которую нашли в окрестностях заповедника Аркаим в 1972 году.

В эксперименте приняли участие энтузиасты ассоциации экспериментальной археологии «Археос» под руководством Ивана Семьяна. Они создали реплику древнейшей колесницы в мире и провели полевые испытания. Реализовать проект помогали инженеры, плотники, косторезы, кожевенники, иппологи.

Фильм создан АртМедиа Группой при поддержке губернатора и правительства Челябинской области, группы компаний «Южуралзолото» и Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.

Напомним, презентация фильма состоялась 31 января в кинотеатре имени Пушкина. На премьере побывал глава региона и другие официальные лица. Премьерные показы прошли в кинотеатрах, дворцах культуры и виртуально-концертных залах по всей Челябинской области.

До конца весны жители Челябинска и гости города смогут бесплатно посмотреть фильм «Аркаим. Колесница времени» в парке «Россия – Моя история». В рамках мероприятия проходят лектории, встречи с археологами, историками, мастер-классы, интерактивные игровые программы.