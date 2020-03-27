В День театра Златоустовский «Омнибус» выпустил «Старшего сына»

Сегодня, 27 марта, Всемирный День театра. Златоустовский «Омнибус» отметил свой профессиональный праздник выпуском нового спектакля. Постановку трагикомедии «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова осуществил главный режиссёр театра заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский.

Свой выбор широко востребованной пьесы он объясняет так: «Драматургия Вампилова будоражит и увлекает российские театры, начиная с 70-х годов XX века. Причина такого внимания в продолжении наследия А.П. Чехова. Ведь мир, который выстраивает Чехов, - в понимании духовности, нравственности, чувства правды, сложных характеров, взаимоотношений людей друг с другом. Вампилов, как и Чехов, занимается театром человека, которого современный театр стал терять, больше увлекаясь формотворчеством, что и увело его в сторону развлекательного шоу. Театрам нужно обязательно иметь в репертуаре пьесы Вампилова: на них растут актеры, а зрители ищут ответы на жизненно важные вопросы.

По всем пьесам Александра Вампилова были поставлены художественные фильмы, настолько они кинематографичны, жизненны, настолько ярко прописаны в них характеры, а сюжеты - из самой жизни. В репертуаре «Омнибуса» пьеса будет достойно существовать – в этом я не сомневаюсь - ведь главное направление нашего творчества – человековедение. Так что новый спектакль - это продолжение репертуарной политики и художественной программы театра».

Вместе с Борисом Горбачевским над премьерой работали: художник –постановщик заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Башкортостана Виктор Хлыбов (Уфа), художник по костюмам – Лилия Файзулина, музыкальное оформление – Борис Горбачевский.

В спектакле заняты - заслуженный артист РФ Александр Антонов, Анна Гараева, Александр Якунин, Виктория Фролова, Сергей Репин, Андрей Заварухин, Дмитрий Степанов, Мария Лозунова, Дарья Петрова, Андрей Плакунов.Сдача премьеры состоится в воскресенье, 29 марта. Но первыми её зрителями станет только коллектив «Омнибуса», который с понедельника тоже уходит в карантинный отпуск, как и все театры области. Когда «Старшего сына» увидят театралы Златоуста, пока не известно. Но на сайте театра в режиме он-лайн им будет предоставлена возможность посмотреть их некогда любимые спектакли. Такие, как «Тартюф» или «Дорогая Памела».