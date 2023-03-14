Весна пробудила в Челябинской драме испанские страсти

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова 15 и 16 марта на малой сцене состоится премьера спектакля «Дом Бернарды Альбы». Постановку спектакля, в основе которого самая известная пьеса испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки, осуществила режиссёр театра Дарья Догадова.

О первой премьере наступившей весны корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказала заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова:

«В этом доме нет счастья, нет радости. Здесь только мертвая тишина да черный траур, объявленный хозяйкой дома доньей Альбой в связи с кончиной главы семьи.

«Восемь лет, пока не кончится траур, в этот дом и ветру не будет доступа. Считайте, что окна и двери кирпичами заложены», - говорит мать своим незамужним

дочерям. И с этой минуты для пяти молодых женщин, страстно жаждущих любви, родной дом должен на долгие годы превратиться в тюрьму. Строжайший запрет наложен на всё: страсть порочна, любовь – страшнейшее из зол, жизнь - страдание.

Невозможность свободы, а главное, жизнь в отсутствии любви, что противоречит самой женской природе, предельно обострили чувства всех затворниц дома мамаши Альбы. Подавляя природную страстность, они становятся способны на крайнюю жестокость. Родственная и духовная связи разорваны. Теперь сёстры испытывают друг к другу лишь зависть, презрение и тихую ненависть. Такие отношения разрушают их души, а значит, трагическая развязка неизбежна».

Именно эта жёсткая метафорическая история о женщинах, не имеющих право на простое человеческое счастье и любовь, стала последней в жизни её автора. В августе 1936 года, всего через полтора месяца после окончания работы над пьесой, Лорка был арестован, а на следующий день расстрелян по обвинению в связи с коммунистами и поддержке республиканцев. Кстати, биографы поэта утверждают, что донос на него написали двоюродные братья, чьи семейства много лет враждовали с семьей Лорки. А толчком послужила как раз пьеса о деспотическом матриархате «Дом Бернарды Альбы», которую родственники восприняли как выпад против них лично, так как они были ярыми сторонниками франкистов. Но это всего лишь одна из версий причин казни Федерико Гарсия Лорки.

Челябинский театр драмы впервые обратился к творчеству Лорки. По словам режиссера-постановщика Дарьи Догадовой, интерес к пьесе «Дом Бернарды Альбы» проявился у нее давно. И главная причина этого - необычайная метафоричность и поэтичность текста, пронзительность и эмоциональность которого создает бескрайнее поле для режиссерской фантазии. В роли Бернарды Альбы – Татьяна Каменева. В других ролях – Татьяна Власова (Мария Хосефа), Екатерина Зенцова и Алла Несова (Понсия), Наталья Катасонова (Ангустиас),Мария Трофимова (Амелия), Ксения Зузнева (Магдалена), Антонида Гагарина (Мартирио), Анастасия Аляева (Адела), Карина Исмаилова (Служанка), Антон Дмитров (Жнец), Екатерина Зенцова и Алла Несова (Пруденсия).

Начало спектакля в 18-30.