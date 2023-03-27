Златоустовский театр «Омнибус»: «Грани таланта» и новый урок

Златоустовский театр «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) посвятил Международному дню театра два события - премьеру театрального урока и выставку своих сотрудников-умельцев «Грани таланта».

Урок-спектакль «Служить бы рад, прислуживаться тошно…» по творчеству А.С. Грибоедова продолжает популярный просветительский проект театра, который существует без малого уже сорок лет. Сегодня половина из них включена в репертуар, их можно увидеть как на основной сцене, так и на малой сцене «Сфера».

Актёры - участники театральных уроков наполняют их не только познавательным материалом о том или ином литературном персонаже или историческом событии, но и пронзительными нотами пушкинской поэзии, щемящей болью лермонтовских строк, тонким гоголевским юмором…

К творчеству талантливого драматурга, дипломата, музыканта Александра Грибоедова театр обращается во второй раз. Первым был спектакль-урок «Дело арестованного№224», который имел большой успех у учащихся одной из элитных школ Москвы, где уникальный проект «Омнибуса» в 1991 году стал настоящим открытием для столичных педагогов.

Как рассказала заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова, особенностью только что прошедшего урока стала современная динамика спектакля: информационно насыщенное действие идет стремительно, актеры постоянно перевоплощаются в различных персонажей, а ещё интерактив - учащиеся включаются в действие, произнося выученные наизусть крылатые фразы из поэмы «Горе от ума». Над сценарием и постановкой театрального урока - спектакля работала актриса театра Марианна Новицкая, над сценографией – художник Юлия Кузнецова. В спектакле заняты: в роли А.С. Грибоедова- Андрей Казачков, в остальных ролях - Надежда Незнахина, Максим Проскуряков, Виктор Сорокин.

А в просторном фойе «Омнибуса» в канун праздника в двенадцатый раз открылась традиционная художественная выставка сотрудников театра «Грани таланта». К этому событию мастера-умельцы готовятся весь год. Живопись, резьба по дереву, графика, вышивка, деревянная скульптура, мягкая игрушка – зрителям есть на что смотреть и чем восхищаться, а затем в театральной книге оставлять свои восторженные отзывы.

На торжественном открытии новой экспозиции зрители чествовали ее участников: заслуженного артиста РФ Юрия Чулошникова, бутафора – декоратора особо сложных работ Андрея Богомолова, художника-бутафора Тимиргази Миндибаева, актрис Екатерины Крыгину и Марию Лозунову, костюмера Елену Егорову. Нередко в выставке принимают участие дети сотрудников театра, начинающие художники. В этом году этой чести была удостоена Елизавета Смирнова, учащаяся Детской школы искусств, дочь столяра особо сложных работ Евгения Смирнова.

Мастера «Омнибуса» не ограничивают показ своих произведений стенами театра, их можно увидеть на выставках в Центральной городской библиотеке, в краеведческом музее и выставочном зале Башни-колокольни на Красной горке.

«Грани таланта» своих сотрудников театр будет демонстрировать до конца сезона.