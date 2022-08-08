1 октября 2022 года в Челябинске состоится квест-шоу ростовых кукол. Щенки играют с Хаги-Ваги

Квест - шоу будет проходить в Конгресс-холле Центра Международной торговли по адресу : Пр. Ленина 35, 1 октября 2022 г. в 12 часов.

Фишки ШОУ: танцевальный флешмоб, песни, загадки, игры, участие детей в бумажной дискотеке и конфетти шоу.

На протяжении всего спектакля главные герои взаимодействуют с залом. Ваш ребенок, если захочет, станет участником шоу. Зрители получат 5 мини-шоу в одном: световое шоу, элементы крио-шоу, шоу мыльных пузырей, игры с большими шарами, интерактивы со светодиодными палочками.

Квест-шоу ростовых кукол. Щенки играют с Хаги-Ваги:

В бухте приключений появляется новый улыбчивый герой, прибывший из города «Цифры», имя его Хаги-Ваги, но вслед за ним появляются и другие. Команда Щенячьего патруля с удовольствием принимает его к себе, вместе они начинают готовиться к цирковому представлению, но вдруг в цирке начинают происходить таинственные обстоятельства, которые мешают им в подготовке.

Удастся ли Щенячьему патрулю спасти Хаги-Ваги, выполнив задания квеста-спасения? Зрителю предстоит стать частью отважной команды «Щенячьего патруля» и отправиться навстречу незабываемым играм и приключениям с Хаги-Ваги. Это увлекательное представление, полное различных событий никого не оставит равнодушным!

Билеты можно купить здесь.