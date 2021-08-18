Администрация Миасса оказалась равнодушна к удручающему состоянию братских могил и памятников жертвам войн

Администрация Миасса уже пять лет игнорирует предписание комитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области о приведении в порядок памятник жертвам колчаковской расправы. Об этом заявили местные активисты «Гражданского патруля».

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», ранее общественники поделились фотографиями, доказывающими удручающее состояние братских могил и памятников жертвам войн. Тогда «Гражданский патруль» обратился в администрацию Миасса и государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области с просьбой привести памятники в должный вид.

Но оказалось, что и в администрации города, и в комитете о разрушении объектов знают.

Как сообщают активисты, комитет еще в 2016 году направил предписание в администрацию Миасса с требованием привести памятники в порядок. Но мэрия не предприняла никаких действий.

«Было выявлено ненадлежащее техническое состояние памятника на братской могиле жертвам колчаковской расправы и его ненадлежащее содержание: трещины, сколы, вандальные граффити, отсутствие мраморных плит с именами героев, захламление мусором и прочее. Администрации Миасса было выдано предписание об устранении нарушений еще в марте 2016 года, однако до настоящего дня предписание не исполнено», - сообщили «Гражданскому патрулю» в комитете по охране объектов культурного наследия Челябинской области.

В настоящее время комитет направил иск о понуждении администрации Миасса исполнить предписание, касающееся состояния могил. Также в комитете запланирована проверка в отношении еще одного объекта – братской могилы у завода «Динамо».

Кроме того, общественники отмечают, что памятник 96-ти карабашским рабочим оказался вне компетенции комитета, так как объектом культурного наследия не является.