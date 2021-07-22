В Миассе пришли в полный упадок братские могилы и памятники жертвам войн

В Миассе (Челябинская область) пришли в полный упадок братские могилы и памятники жертвам войн. Об этом заявляют местные общественники.

Активисты «Гражданского патруля» поделились фотографиями, которые доказывают лучше всяких слов: состояние у памятников действительно удручающее.

«Наше внимание привлекли памятник у завода «Динамо», где похоронены жертвы Гражданской войны (братская могила красных разведчиков), памятник на братской могиле, где похоронены 70 жертв колчаковской расправы в городе Миассе (братская могила героев Гражданской войны), а также памятник 96-ти карабашским рабочим. На всех памятниках мы обнаружили многочисленные сколы, облупившуюся краску и осыпающуюся облицовочную плитку», - рассказали в «Гражданском патруле».

Общественники обратились в администрацию Миасса и государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области с просьбой привести памятники в должный вид.

«Хочется напомнить слова американского философа Джорджа Сантаяна: «Кто не помнит своего прошлого, обречен повторить его вновь». Наша страна пережила столько войн, что было бы некорректно и оскорбительно оставить потомкам память о тех событиях в столь неприглядном виде. Мы надеемся, что после нашего обращения об этом задумаются всерьез», - прокомментировала руководитель «Гражданского патруля» в Челябинской области Анна Сизова.