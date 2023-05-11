11.05.2023
Аэрофлот в два раза увеличивает частоту полётов между Москвой и Челябинском
11.05.2023
В храме мученика Иоанна Воина в Челябинске споют военные песни
11.05.2023
Купальница европейская стала еще одной «рекордсменкой» Таганая
11.05.2023
Шахта Пласта осталась без погрузочно-доставочного транспорта
11.05.2023
Мнения челябинцев об искусственном интеллекте разделились
11.05.2023
ММК отмечает 50-летие с момента пуска второго агрегата электролитического лужения
Аэрофлот в два раза увеличивает частоту полётов между Москвой и Челябинском
28.09.2022
Мобилизованным вернут деньги за неиспользованные железнодорожные и авиабилеты
18.08.2022
Аэрофлот вводит спецтариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах
13.05.2022
Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом
06.05.2019
«АльфаСтрахование» и СОГАЗ выплатят страховое возмещение родственникам погибших и пострадавшим в авиапроисшествии
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023