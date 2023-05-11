Аэрофлот в два раза увеличивает частоту полётов между Москвой и Челябинском - в летние месяцы авиакомпания будет выполнять до шести рейсов ежедневно.

Как сообщает департамент общественных связей авиакомпании, с первого июня Аэрофлот будет совершать пять рейсов в день, вместо нынешних трёх. Со второго июня добавится один ежедневный рейс авиакомпании «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот»), а с начала июля все шесть рейсов в день будет выполнять Аэрофлот.

Кроме этого, авиакомпания «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот») продолжит выполнять два ежедневных рейса на данном направлении.

Таким образом, авиакомпании Группы «Аэрофлот» будут совершать еженедельно до 56 рейсов между Москвой и Челябинском.

В аэропорту Шереметьево жители Южного Урала могут воспользоваться удобными стыковками по всей маршрутной сети Группы «Аэрофлот».