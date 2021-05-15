Аэропорт Челябинска заявил о готовности возобновить международные полеты

Аэропорт Челябинска имени И.В. Курчатова готов возобновить международные полеты.

Об этом сообщили в миндортранса региона и в воздушной гавани.

Напомним, на заседании оперативного штаба принято решение о возобновлении с 25 мая авиасообщения с иностранными государствами из международных аэропортов Челябинска и Магнитогорска.

«Терминал международных воздушных линий и взлетно-посадочная полоса челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова готовы к работе», - уточнили в миндортранса региона.

Как сообщили в аэропорту, на данный момент согласованы следующие регулярные рейсы: Челябинск - Бишкек – Челябинск и Челябинск - Ереван – Челябинск.

Предварительно согласованы два направления: Челябинск - Алматы - Челябинск и Челябинск - Баку – Челябинск.

Согласован чартеры Челябинск – Монастир (Тунис) и Челябинск – Анталия. Авиакомпании готовы к полетам в Турцию по мере открытия сообщения с этой страной.

В мидортрансе уточнили, в работе по согласованию рейсы из Челябинска в Ларнаку (Кипр), ОАЭ и Таджикистан.

Фото: Аэропорт Челябинск, ВКонтакте