Возобновляется международное авиасообщение из Челябинска и Магнитогорска

Со вторника, 25 мая, будет возобновлено авиасообщение с иностранными государствами из международных аэропортов Челябинска и Магнитогорска.

Соответствующее решение принято 14 мая на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Также оперативным штабом принято решение с 25 мая возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ с учётом распоряжения Правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – сообщается на сайте правительства России.

Кроме того, с 25 мая будет возобновлено регулярное международное авиасообщение со следующими государствами:

- Исландия (Москва – Рейкьявик два раза в неделю);

- Мальта (Москва – Валлетта два раза в неделю);

- Мексика (Москва – Канкун три раза в неделю);

- Португалия (Москва – Лиссабон три раза в неделю);

- Саудовская Аравия (Москва – Джидда три раза в неделю; Грозный – Джидда один раз в неделю; Махачкала – Джидда один раз в неделю).

Принято также решение об увеличении количества регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток – Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва – Токио и Владивосток – Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск – Токио).