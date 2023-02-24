Ахмеров – в кино, жизни, книге и бронзе

По Первому каналу закончился показ многосерийного фильма «Начальник разведки», в котором одна серия была посвящена Исхаку Ахмерову, уроженцу Челябинской области.

Невольно возникало сравнение со знаменитым фильмом «Семнадцать мгновений весны», только вот казалось - не хватает в новой картине закадрового текста, как было это в «мгновениях». Он позволил бы рассказать больше о тех людях и реальных событиях, что узнавал зритель в фильме.

Повод вспомнить интервью с уральским краеведом, автором книги «Отец и сын Ахмеровы: выбор резидента» Анатолием Шалагиным. Беседе уже несколько лет, но «к фильму» она весьма кстати.

Памятник Исхаку Ахмерову, уроженцу города Троицка Челябинской области, установлен в Челябинске несколько лет назад.

Две мемориальные доски ему есть в Троицке и в Казани. О нем снят документальный фильм «Мистер резидент», изданы две книги в Челябинске.

В Казани появилась улица Разведчика Ахмерова. А памятник в Челябинске - Площадь разведчиков - единственный в своем роде.

Имя это сегодня не только не забыто, но и увековечено. А вышло имя Ахмерова из «зоны» секретности во время, когда службу внешней разведки России возглавил Евгений Примаков.

- Уже сложилась почти хрестоматийная биография этого разведчика, - говорит Анатолий Шалагин.

Эта биография звучит примерно так: вырос в бедняцкой семье, стал нелегалом экстра-класса, возглавлял одну из самых успешных резидентур советской разведки за всю ее историю. Принимал участие в добывании ядерных секретов в США. Все это действительно, как говорится, имело место быть. Но было не только это.

- Что же оказалось «за кадром»?

- Революцию 1917-го года Ахмеров встретил с воодушевлением. Затем он стал свидетелем в Казани жуткой расправы капелевцев и белочехов над сотнями сторонников советской власти в городе. Это все, конечно, повлияло на его мировоззрение. Он вступает в партию большевиков и работает в продотряде в Поволжье, где свирепствовал в то время голод. Трудится он и в Наркомате просвещения Татарской республики. Потом, понимая, что нужны знания, просится на учебу. И его направляют в Петроград в Коммунистический университет имени товарища Зиновьева. Это было очень серьезное учебное заведение, где первым ректором был Максим Горький. Там он проводит несколько месяцев, а затем перебирается в Москву, где учится в коммунистическом университете трудящихся Востока. А в 1922-м году поступает в нынешний МГУ. Там на факультете общественных наук было отделение внешних сношений, или как сейчас говорят, факультет международных отношений.

Учеба длилась три года, причем два последних студенты обязаны были вести преподавательскую деятельность. Ахмеров там изучал английский, французский и факультативно – турецкий языки.

В 1923-м году он оказывается в Можайске, где встречает девушку Валентину Неугодову. В следующем году они регистрируют брак, у них рождается сын Роберт. После окончания МГУ Искаха Ахмерова, несмотря на семью с маленьким ребенком, направляют работать в Константинополь в генконсульство.

- Там он и стал сотрудником внешней разведки?

- Именно там, в Константинополе, он впервые сталкивается с работой разведки, потому что в Турции в те годы активно работала английская разведка. В 1927-м году у Исхака Ахмерова происходит, можно сказать, судьбоносная встреча. Он знакомится и начинает взаимодействовать с корреспондентом ТАСС, а точнее советским резидентом Яковом Наумовичем Минским. Собственно, этот человек и дал «путевку» Ахмерову на работу в советскую разведку.

Начинал Исхак Ахмеров с деятельности оперуполномоченного в контрразведке, пришлось ему принимать участие в ликвидации большой банды басмачей в Средней Азии.

А затем его переводят в отделение нелегальной разведки Иностранного отдела ОГПУ, где готовят для работы за рубежом.

В 1934-м году Ахмеров впервые отправляется в США.

Тогда им нарабатывались необходимые связи и знакомства, выстраивалась агентурная сеть.

- Почему его считают одним из самых успешных советских резидентов?

- Ахмеров дважды побывал за океаном. Первая командировка в США у Исхака Ахмерова была в довоенный период. Вторая – во время Второй мировой войны. Через разведывательную сеть Ахмерова прошло более 2500 фотопленок с секретными документами из разных государственных учреждений США - госдепа, министерства обороны, из разведки.

В 1940-41 годах Ахмеров принимает участие в разработке и реализации операции «Снег». Целью ее было вовлечение США в войну на стороне нашей страны. Америка тогда отгородилась от всего мира не только двумя океанами, но и так называемым законом о нейтралитете.

Не скрывалось - пусть немцы с русскими бьются, а мы потом придем в Европу как хозяева. Поэтому было важно, чтобы коалиция против Гитлера, к которой стремился Сталин, сложилась.

Для этого и была разработана операция «Снег». То, что написал Ахмеров потом почти слово в слово легло в основу так называемой ноты Хала - госсекретаря США.

Когда японцы прочитали эту ноту, ими было принято окончательное решение на нашу страну не нападать. Потом случился удар японской авиации по Перлу Харбору. И США уже ничего не оставалось, как вступить во Вторую мировую войну на стороне Советского Союза. А наша страна получила тогда возможность перебросить большие воинские силы с Дальнего Востока на запад.

В конце войны через группу Ахмерова были получены чертежи атомного оружия, которые ускорили процесс его создания под руководством Курчатова на Южном Урале.

А еще Ахмеров и его сеть были причастны к ставшим известными по фильму «Семнадцать мгновений весны» сепаратным переговорам между фашистами и американцами в Берне.

За работу во внешней разведке Исхак Абдулович был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды.