Академик: Детям массовая вакцинация от ковида не нужна

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 детям не нужна. К таким выводам пришли ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера по итогам проведенного исследования.

Академик РАН, директор института Арег Тотолян и Елена Малышева обсудили в эфире программы «Здоровье» на Первом канале результаты проведенного учеными исследования, уровень коллективного иммунитета и нужно ли массово вакцинировать детей.

В институте были проведены уникальные исследования по изучению коллективного иммунитета у жителей России и у близлежащих стран. В них приняли участие 30 тысяч добровольцев из 26 регионов страны (в том числе и из Челябинской области). В каждом регионе отбиралось по 3,5 тысячи человек и на протяжении двух с половиной лет каждые 3-6 месяцев проводили исследования состояния их здоровья.

В начале пандемии утверждали, что именно дети являются главными распространителями коронавирусной инфекции. Тогда закрывали школы и детсады, рекомендовали запретить общение детей с бабушками и дедушками.

Для проведения исследования детей разделили на пять возрастных групп с шагом 3-4 года. Еще в 2020 году по результатам исследований было доказано, что среди детей максимальный уровень иммунной прослойки. Так, в Санкт-Петербурге количество детей, имеющих антитела на коронавирус, составляло 50% (при среднем уровне в июне 2020 года - 30-32%). Максимальное количество иммунизированных детей было в Челябинске – до 80%.

Научные данные, полученные в институте Пастера, говорят, что массовая вакцинация от ковида детям не нужна. Она необходима только по медицинским показаниям (тяжело болеющим детям).

«У детей очень хороший коллективный иммунитет и нет необходимости их вакцинировать. Вакцинация детей должна проводиться по определенным показаниям, но нет необходимости проводить коллективную иммунизацию», - рассказал Арег Тотолян.

Кроме того, было показано, если пожилые люди живут в семьях с маленькими детьми, то они тоже имеют иммунитет. Но результаты этих исследований были опубликованы только в 2021 году.

На сегодня научно доказано, что в стране очень высокий коллективный иммунитет. Считается, что уровень иммунитета 60-70 процентов - управляемая ситуация, 80-90 процентов – эпидемии не будет. Сейчас пришли к выводу, что необходимый уровень – 95%-96%. В институте Пастера в России доказано, что уровень коллективного иммунитета в России – 95%.

По словам Арег Тотоляна, лучше всех иммунитет у переболевших и вакцинированных, у них формируется гибридный иммунитет. Исследования продолжаются до сих пор.

Академик отметил, если инфекция станет сезонной, то нужно будет (как при гриппе) вакцинироваться один раз в год и вероятнее всего, каждый раз обновленной вакциной (так как постоянно появляются новые ген-варианты).

Врач кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово» на Первом канале рассказал, что ревакцинация глобально, всем поголовно не нужна. Подумать о дополнительной дозе нужно людям из группы риска: старше 60 лет; имеющие хронические заболевания (легких, сердечно-сосудистой системы, неврологической системы); иммуно-скомпрометированные (больные с онкологическими заболевания, тяжелым сахарным диабетом). Но перед прививкой нужно обязательно проконсультироваться у своего лечащего врача.